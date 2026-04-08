77-jähriger Radfahrer stirbt nach Kollision mit Pkw in Graz

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, 7. April 2026, ist ein 77-jähriger Radfahrer seinen Verletzungen erlegen.

Der Unfall ereignete sich gegen 16:05 Uhr im Kreuzungsbereich Grazbachgasse/Friedrichgasse im Bezirk Jakomini. Ein 29-jähriger Pkw-Lenker war auf der Grazbachgasse stadtauswärts unterwegs und fuhr laut bisherigen Ermittlungen bei Grünlicht in die Kreuzung ein.

Kurz vor dem Kreuzungsbereich nahm er einen von rechts kommenden Radfahrer wahr. Trotz eingeleiteter Vollbremsung und Hupsignal fuhr der 77-Jährige mit seinem Fahrrad in die Kreuzung ein. Es kam zur Kollision, bei der der Mann schwer zu Sturz kam und nach vorne geschleudert wurde.

Im Krankenhaus verstorben

Der Radfahrer erlitt zunächst lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung ins LKH Graz gebracht. Dort verstarb der 77-Jährige später an den Folgen des Unfalls.

Ein Alkotest beim Pkw-Lenker verlief negativ. Beim Radfahrer ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung, ein Test konnte jedoch nicht durchgeführt werden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.