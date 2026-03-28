82-Jähriger stirbt nach Unfall mit Lkw in Graz

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Freitagnachmittag, 27. März 2026, in Graz ein Todesopfer gefordert. Ein 82-jähriger Fußgänger wurde bei einer Kollision mit einem Lkw tödlich verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 15:10 Uhr auf der Judendorferstraße. Ein 21-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Leoben war stadtauswärts unterwegs, als es auf Höhe der Hausnummer 22 zu einer seitlichen Kollision mit dem 82-Jährigen kam, der sich zu diesem Zeitpunkt zu Fuß im Bereich der Straße befand.

Laut Angaben des Lkw-Lenkers bemerkte er den Zusammenstoß nicht und setzte seine Fahrt fort. Der 82-Jährige wurde durch die Kollision auf die Fahrbahn geschleudert und in weiterer Folge von mehreren nachfolgenden Fahrzeugen erfasst. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen.

LKW-Lenker ausgeforscht

Aufgrund von Videoaufzeichnungen konnten Ermittler den Lkw-Lenker ausforschen und an seiner Wohnadresse befragen. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ. Zudem wurde eine Spurensicherung am Fahrzeug angeordnet.

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Beschlagnahme des Leichnams sowie die Überstellung an die Gerichtsmedizin an. Weitere Einvernahmen und Zeugenbefragungen sind noch ausständig.

Staus im Grazer Stadtgebiet

Während der Unfallaufnahme kam es im betroffenen Bereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Grazer Stadtgebiet. Besonders betroffen waren die Wiener Straße, die Weinzöttlstraße sowie die Andritzer Reichsstraße. Laut Verkehrsdienst kam es teils zu erheblichen Zeitverlusten und Verzögerungen.

Auch auf den umliegenden Streckenabschnitten, unter anderem im Bereich mehrerer Tunnel, wurde der Verkehr zeitweise geregelt, um die Situation zu entlasten.