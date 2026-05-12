Sax-Eis GesmbH ist insolvent

Schlechte Nachrichten für Eisesserinnen in Graz und Umgebung: Über die Sax-Eis GesmbH hat das Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen kann seine laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr erfüllen.

Laut AKV wurde es am 12. Mai 2026 auf Antrag eines Gläubigers eröffnet. Als Insolvenzverwalterin führt Mag. Julia Viktoria Anderl das Verfahren. Gläubiger können Forderungen bis 9. Juli 2026 anmelden.

Für viele Grazerinnen ist Sax-Eis eng mit dem Sommer verbunden. Noch offen bleibt derzeit, welche Folgen die Insolvenz konkret für die Filialen, Mitarbeitenden und den laufenden Verkauf hat. Auch zu den Ursachen des finanziellen Problems liegen bisher keine näheren Informationen vor.