Harry’s ICEcream führt zurzeit in unserer Grazer Eis Umfrage 2021. Wir sind neugierig und machen uns auf den Weg in die Zinzendorfgasse. Es ist echt heiß an diesem Nachmittag.

Nach einem kurzen Spaziergang, damit der Nachwuchs auch zu seinem Schläfchen kommt, kommen die Großen zum nächsten Tagespunkt: Eis essen. Wir Eltern freuen uns, endlich einmal nicht das Eis teilen. Vor lauter Freude wurden gleich 2 Eiskugeln gewählt. Wir setzen uns auf eine der drei neuen „Parklets“ in der Zinzendorfgasse…und zack waren die Augen auf beim kleinsten Nachwuchs :-): sehr zur Freude des Kindes, denn Eis geht eigentlich immer.

Vor dem Geschäft gibt es ausreichend Sitzplätze für alle EisliebhaberInnen. Alternativ kann man in Richtung Campus schlendern oder spaziert die Schubertstraße hinauf zum Hilmteich.

Das Sortiment

Die Eissorten des Tages stehen bei Harry’s ICEcream handgeschrieben auf einer Holztafel vor dem Geschäft. So können die Wartenden sich schon vorher überlegen, was denn heute in die Eistüte kommen soll. Im Sortiment gibt es sowohl klassische als auch außergewöhnliche Kreationen. Neben dem Eiskugeln gibt es auch Frozen Yoghurt bei Harry’s ICEcream, dies gibt es kaum mehr in Graz.

Tipp: Eine große Portion Frozen Yoghurt inkl. Toppings und Schlag bestellen und mit der Familie teilen oder alleine genießen → das ist ein prima Eisbecherersatz und gar nicht so teuer.

Alles Chefsache bei Harry’s ICEcream?

Je später der Nachmittag, desto länger die Warteschlange beim Harry. Den Eismeister selber sieht man dabei eifrig hin und herlaufen. Die Eisfabrik muss sich in einem der Innenhöfe befinden und der Chef selber bringt das fertige Eis in den Shop. Da merkt man, dass das alles Handarbeit ist und der Chef noch persönlich mitmischt.

Was kommt in die Eistüte?

In unserem Eisbecher landen Schoko-Minze und Salzkaramell sowie Schokissimo und Griechischer Joghurt. Alle Sorten überzeugen uns. Wobei natürlich gern noch mehr Schoko im Schokissimo hätte sein können ;-)

Wir sind schnell fertig mit unserem Eis – Die Kinder und die Hitze haben sich stark daran beteiligt. Wir lernen daraus: beim nächsten Mal lieber gleich 3 Kugeln bestellen :-)

Wo bekommt man Harry’s ICEcream?

Zinzendorfgasse 30

Mariahilfer Str. 12

Was ist eure Lieblingssorte bei Harry’s ICEcream? Hinterlasst uns einen Kommentar.

Autorin: Karoline