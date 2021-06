LUCA Eiscreme + Shakes im Test

Es ist Ende Mai 2021 und es ist ausnahmsweise mal sonnig in Graz. Wir machen uns auf zum Geidorfplatz, denn dort hat ein neues Standl eröffnet. Ganz still und leise, ganz ohne Werbung: LUCA Eiscreme + Shakes, steht auf einer Holztafel. Das war es dann auch schon mit der Reklame. Für uns als Eisfans steht fest: Das muss getestet werden.

Warten muss man vor dem LUCA nicht und so kann man gleich die Sorten in der kleinen Eisvitrine sehen. Ganz klassisches Eis gibt es im Sortiment, nichts Besonderes oder gar einzigartiges. Wir entscheiden uns für Beerenjoghurt und Milchschokolade. Der Preis liegt bei 1,90 €/Kugel. Das liegt über dem Grazer Schnitt. Unsere Erwartungen sind also dementsprechend hoch.

Wir setzen uns auf eine der Bänke vor dem Geidorfkino, denn LUCA liegt direkt an der viel befahrenen Heinrichstraße. Dann geht es an die Kugel: ganz schön klein die Portionen. Es ist schnell aufgegessen. Geschmacklich war das Eis fast schon fad. Das Schokoeis schmeckt ganz klassisch und von der Beere im Beerenjoghurteis war gar nichts zu schmecken. Schade eigentlich, wir haben wirklich mehr erwartet bei dem Preis.

Wir können nicht glauben, dass es gar keine Werbung gibt zu diesem Standl. Schließlich sind die Eisläden in Graz dicht gesät und die Konkurrenz sehr groß. Wir haben recherchiert und sind fassungslos: keine Homepage, kein Instagram, kein Facebook. Selbst die Grazer Woche hat in ihrer Ausgabe am 30. Mai 2021 nur von einer baldigen Eröffnung geschrieben (fun fact: es ist ja schon offen). Also was ist hier los? Wer ist LUCA und wieso hat Luca kein Interesse sein Produkt zu bewerben? Die Konkurrenz macht es doch vor und steht in regen Austausch mit den Eisfans. Man darf also gespannt sein, ob da noch was kommt oder ob das Standl still und heimlich wieder verschwindet…

Wir werden natürlich nochmal vorbeischauen und das Eis testen. Schließlich soll man ja die Nachbarschaft unterstützen: Der Geidorfplatz hat definitiv ein Eisgeschäft verdient und darf gern zeigen, dass der Ort nicht nur bei BiertrinkerInnen beim Imbissstandl und ProseccoschlürferInnen bei Oskar am Markt beliebt ist ;-)

Wir wünschen LUCA viel Erfolg. Weißt du wer LUCA ist? Schreib es uns in die Kommentare :-)

Autorin: Karoline