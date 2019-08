Wie gut ist das vegane Eis von der Eisperle?

Letzten Sonntag unternahm unsere Redaktion eine kleine Radtour in die Grazer Innenstadt. Die Temperaturen erhohlten sich gerade wieder nach der sommerlichen Regenzeit. So stand einer Fahrt in die Kaiserfeldgasse, wo die Eisperle ihren Standort hat, nichts im Wege. Nur eines hätte unserem Test im Wege gestanden: Lange Wartezeiten, wie es neuerdings vor den angesagten Eislokalen in Graz Usus geworden scheint. Aber glücklicherweise nicht an diesem Tag.

Vor der Eisperle hatten bereits einige Städter Platz genommen, um ihr veganes Eis zu schlecken, vor der Eistheke selbst eine kleine Warteschlange. Wir warteten nur ein paar Minuten und entschieden uns einmal für „Sommertime“ und „Lavendelfruit Twist“ sowie „Haselnuss“ und „wildberry cheesecake“.

Das erste Kosten der cremigen Sorte Lavendelfruit Twist überzeugte sofort, als Kontrast dazu ein erfrischender Schlecker Sommertime – Wassermelone mit Minze. Das vegane Haselnusseis war so richtig toll haselnussig. Das Wildbeeren-Eis cremig und fruchtig zugleich. Die Kombinationen schmeckten nicht zu süß, kurzum das Eis schmeckte gut.

Wir nahmen bei den Holzbänken vor der Eisperle Platz und beobachteten das Treiben vor dem Lokal. Und tatsächlich wurde die Warteschlange wieder länger. Zwar nicht so viel, wie man sonst in der Sporgasse zum Slalom gezwungen wird, aber man kann sich gut vorstellen, wie es vor dem Eislokal an besonders heißen Tagen in der Stadt zugeht ;) So verwundert es nicht, dass

Was zeichnet das erste vegane Eis in Graz aus?

Laut Gründerin Mariane Leyacker serviert die Eisperle pures veganes Eis, großteils biologisch und mit regionalen Zutaten hergestellt, verfeinert mit hochwertigen ätherischen Ölen.

Das Eis ist frei von künstlichen Farb-, Zusatz-, Aroma- und Konservierungsstoffen und industriellen Fertigmischungen. Die Eissorten, genauer gesagt 14 kreative Eissorten werden täglich frisch per Hand vorbereitet, ehe sie in die Eismaschine kommen.

Zum Einsatz kommen pflanzliche Milchsorten wie Hafermilch, Kokosmilch, Soja oder Reismilch sowie Zuckeralternativen wie Agavensirup, Kokosblütenzucken und Dattelsüße.

Das vegane Eis wird ohne Tierleid hergestellt und verbraucht weniger Ressourcen. Auch die Eisbecher und Löffel sind 100% biologisch abbaubar und kompostierbar.