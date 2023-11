ÖBB Nightjet der neuen Generation ab Dezember 2023 im Einsatz

Das neue Flaggschiff im ÖBB Nachtzugverkehr ist der Nightjet der neuen Generation. Mit einer zweitägigen Österreich-Tour wurde die Zukunft des Nachtzugreisens auch in der Steiermark präsentiert.

Ab dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2023 werden diese neuen Nachtreisezüge erstmalig auf den Linien Wien – Hamburg und Innsbruck – Hamburg im Einsatz sein. Im kommenden Jahr wird auch die innerösterreichische Linie Wien – Bregenz auf die neue Nightjet-Generation umgestellt.

Tickets für die nächste Nachtzugreise je nach gewünschten Komfort

Ob allein, zu zweit, mit der Familie oder als Gruppe – der Nightjet hält für jede und jeden etwas bereit. Die Preise des Nightjets der neuen Generation orientieren sich auch an den bereits bekannten Komfortkategorien.

Wer besonders kostensparend unterwegs sein möchte, kann sich einen Platz im Sitzwagen reservieren.

unterwegs sein möchte, kann sich einen reservieren. Im mittleren Preissegment stehen die neuen Mini Cabins für Alleinreisende und die 4er-Abteile im Liegewagen für Familien und Gruppenreisende zur Auswahl.

Für besonders hohen Schlafkomfort und noch mehr Platz können die modernen Schlafwagenabteile in der höheren Preiskategorie gebucht werden. Die modernen Nightjets sind beim Ticketkauf in den einzelnen Kategorien an der Bezeichnung „comfort″ zu erkennen.

können die modernen gebucht werden. Die modernen Nightjets sind beim Ticketkauf in den einzelnen Kategorien an der Bezeichnung „comfort″ zu erkennen.

Die siebenteiligen Nightjets der neuen Generation

bestehen aus je zwei Sitzwagen (Steuerwagen & Multifunktionswagen), drei Liegewagen und zwei Schlafwagen. Die maximale Gesamtkapazität pro Garnitur beläuft sich auf 254 Plätze. Der Multifunktionswagen bietet allgemein neue und verbesserte Transportmöglichkeiten: sechs Fahrradstellplätze für alle Radbegeisterten sowie mehr Platz für Gepäck, Kinderwagen und Sportequipment.

Reisende können sich auch über einige technische Neuerungen freuen, wie zum Beispiel das kostenlose WLAN mit dem OnBoard-Portal ÖBB Railnet night. Ein modernes Fahrgastinformationssystem ist in allen Wagen integriert und hält die Fahrgäste jederzeit mit aktuellen Reiseinformationen up-to-date.

Neben der konventionellen Steckdose gibt es für die diversen elektronischen Geräte auch Lademöglichkeiten via USB sowie via induktiver Ladestation. Neue mobilfunkdurchlässige Fensterscheiben verbessern die Netzfunktion und sorgen für stabileren Handy-Empfang.

In den Abteilen steht außerdem ein Bediendisplay mit diversen Komfortfunktionen, wie etwa Lichtsteuerung oder Serviceruf zum Bordpersonal, zur Verfügung. Darüber hinaus sind die Abteile mit einem elektronischen Zutrittssystem mithilfe von NFC-Karten und alle Wagen mit Videoüberwachung ausgestattet, um das Sicherheitsgefühl noch weiter zu steigern.

Zweitägige Präsentationsfahrt quer durch Österreich

In Anwesenheit von Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang, Landesrat Werner Amon – in Vertretung von Landeshauptmann Christopher Drexler – und ÖBB Regionalmanager Peter Wallis am Grazer Hauptbahnhof weckte die Vorstellung des neuen Nightjets bei der Österreich-Tour mit Stopp in Graz auch bei allen geladenen Gästen großes Interesse. Die Qualität dieses Nachtzugs wurde dabei von ÖBB Regionalmanager Peter Wallis als innovative Wegmarke für die Steiermark betont, wobei neue Verbindungen nach Europa nicht nur modernen Reisekomfort versprechen, sondern auch einen bedeutsamen Schritt in Richtung nachhaltiger Mobilität darstellen.

Mobilität, Klimaschutz und internationale Vernetzung sind zentrale Themen, die wir vorantreiben müssen – in Europa, Österreich und in der Steiermark. Umso wichtiger ist es, dass öffentliche Verkehrsmittel nicht nur leistbar, sondern für Fahrgäste auch attraktiv sind. Der neue Nightjet vernetzt Graz mit Europa, denn die Nachtverbindungen werden ausgebaut und die Steirerinnen und Steirer können klimaschonend zwischen Europas Städten unterwegs sein.

so Werner Amon, Landesrat für Europa, Internationale Angelegenheiten, Bildung und Personal.

In der Steiermark haben wir beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs in den letzten Jahren viele Meilensteine erreicht. Dadurch ist es gelungen, dass immer mehr Steirerinnen und Steirer Zug oder Bus für ihre Mobilität nutzen. Wir wissen aber, dass neben dem preislichen Vorteil auch das Angebot und die Qualität stimmen müssen. Daher freue ich mich sehr, dass mit den neuen Nightjets ein echter Quantensprung passieren wird und die Bedingungen für die Fahrgäste einmal mehr wesentlich verbessert werden. In der Steiermark werden wir auch im kommenden Jahr eine Rekordsumme für den öffentlichen Verkehr zur Verfügung stellen, denn unser Ziel ist es noch mehr Menschen zum Umstieg vom Auto auf die Öffis zu motivieren.

sagt Verkehrsreferent LH-Stv. Anton Lang.

Foto © ÖBB/Marek Knopp