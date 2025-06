Herzzerreißende Tragödien: Zwei Kinder sterben bei Zugunfällen in Oberösterreich

Innerhalb weniger Tage verloren zwei sechsjährige Buben in Oberösterreich ihr Leben bei tragischen Zugunfällen. Was als gewöhnlicher Nachmittag begann, endete für die Angehörigen in einem Albtraum.

Uhrfahr-Umgebung: Sechsjähriger bei Bahnkreuzung von Zug erfasst

Am 5. Juni 2025 gegen 16 Uhr fuhr ein Zug aus Linz in Richtung Rottenegg, als es zu einem tragischen Unfall kam. Ein sechsjähriger Bub überquerte mit seinem Fahrrad die mit Rotlicht gesicherte Eisenbahnkreuzung Linzer Straße – Hambergstraße in Ottensheim. Obwohl der Vater unmittelbar hinter ihm folgte, konnte er nicht mehr eingreifen: Der Zug erfasste den Jungen seitlich.

Der Bub erlitt schwere Verletzungen. Ein Notarzt-Team brachte ihn umgehend ins Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erlag. Die Familie – Vater und jüngere Schwester – sowie der Lokführer standen unter Schock. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Betroffenen.

Eferding: Sechsjähriger stirbt bei Zusammenstoß mit Triebwagen

Am 2. Juni 2025 gegen 16:30 Uhr war eine 27-jährige Mutter mit ihren zwei Söhnen (6 und 8 Jahre) in Eferding unterwegs. Der sechsjährige Bub fuhr etwa 15 Meter voraus, als er mit seinem Fahrrad trotz Rotlichts in eine gesicherte Eisenbahnkreuzung einfuhr.

Zeitgleich näherte sich ein Triebwagen der LILO, gelenkt von einem 56-jährigen Lokführer, aus Richtung Unterhillinglah. Trotz sofortiger Notbremsung konnte der Fahrer den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Bub wurde frontal erfasst und mehrere Meter mitgeschleift.

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Kindes feststellen. Die Familie wurde vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.