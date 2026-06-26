Im Bezirk Jakomini ist es am Donnerstagabend, 25. Juni 2026, zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer gekommen. Der 35-jährige Radfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen.

Gegen 21:20 Uhr war ein 65-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung auf der Brockmanngasse in Richtung Osten unterwegs. Als er nach links in die Jakob-Redtenbacher-Gasse abbiegen wollte, dürfte er den entgegenkommenden Radfahrer übersehen haben.

Der 35-Jährige leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Er prallte frontal gegen die rechte Fahrzeugseite des Pkw im Bereich des Vorderreifens.

Der Radfahrer trug keinen Helm und wurde schwer verletzt. Nach der Erstversorgung brachten ihn Einsatzkräfte in ein Krankenhaus.

Der Autofahrer blieb unverletzt. Ein Alkotest bei ihm verlief negativ. Beim Radfahrer war eine Atemalkoholmessung aufgrund der Verletzungen nicht möglich. Hinweise auf Alkoholisierung ergaben sich laut Polizei jedoch nicht.