Messerattacke in Graz: Frau nach Angriff auf Mieter festgenommen

Eine 47-jährige Frau ist am Samstagnachmittag, 14. März 2026, nach einer Messerattacke auf einen 56-jährigen Mann festgenommen worden. Bei der Amtshandlung wurde zudem ein Polizeibeamter verletzt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16:30 Uhr in einem Mehrparteienhaus. Die Vermieterin alarmierte die Polizei, nachdem ihre Tochter gewaltsam in die Wohnung eines Mieters eingedrungen war. Laut Angaben des 56-Jährigen trat die Frau zunächst die gläserne Terrassentür ein und bedrohte ihn anschließend mit einem Küchenmesser sowie mit dem Umbringen.

Der Mann flüchtete daraufhin in den Innenbereich seiner Wohnung. Die Angreiferin stieg jedoch durch die beschädigte Terrassentür in die Wohnung ein und attackierte ihn. Dem 56-Jährigen gelang es schließlich, ins Freie zu flüchten.

Widerstand bei der Festnahme

Kurz darauf konnten Polizeikräfte die 47-Jährige in ihrer Wohnung festnehmen. Ein Polizeisanitäter versorgte vor Ort Schnittverletzungen an ihrer Hand.

Während der Überstellung zum Streifenwagen leistete die Frau Widerstand gegen die Festnahme. Dabei versuchte sie sich loszureißen und verletzte einen Polizeibeamten am Hals.

Die 47-jährige Grazerin wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.