Eine 47-jährige Frau aus Graz steht im Verdacht, über einen längeren Zeitraum Firmengelder ihres Arbeitgebers veruntreut zu haben. Die Verdächtige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Die Frau war als Buchhalterin für eine österreichische Hotel- und Beherbergungskette tätig. Nach bisherigen Ermittlungen soll sie zwischen April 2024 und März 2026 wiederholt unrechtmäßige Überweisungen von Firmenkonten durchgeführt haben. Durch gezielte Manipulationen innerhalb der Buchhaltung dürfte es ihr gelungen sein, die fehlenden Beträge über längere Zeit zu verschleiern, sodass diese bei routinemäßigen Kontrollen zunächst unentdeckt blieben.

Auffällige Buchung führte zur Aufdeckung

Erst im Zuge einer Bilanzprüfung wurde eine auffällige Buchung entdeckt, die das Interesse der Prüfer weckte. Eine daraufhin eingeleitete umfassende Kontrolle der Konten mehrerer Hotelstandorte brachte schließlich zahlreiche unrechtmäßige Transaktionen ans Licht. In weiterer Folge erstattete das betroffene Unternehmen Anzeige bei der Polizei.

Festnahme nach Ermittlungen

Nach umfangreichen Ermittlungen ordnete die Staatsanwaltschaft die Festnahme der 47-Jährigen an. Polizeikräfte nahmen die Frau am 7. März 2026 fest. Bei ihrer Einvernahme zeigte sich die Grazerin geständig und gab an, Firmengelder auf private Konten umgeleitet zu haben.

Durch die mutmaßlichen Taten entstand dem Unternehmen ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Verdächtige befindet sich derzeit in der Justizanstalt Graz-Jakomini. Weitere Ermittlungen dauern an.