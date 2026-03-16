58 Fahrraddiebstähle in Graz geklärt – 37-Jähriger gesteht

Während der Gesamtschaden laut Polizei rund 75.000 Euro beträgt, soll der Mann selbst lediglich etwa 10.000 Euro aus den Verkäufen erhalten haben.

Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Polizei eine Serie von Fahrraddiebstählen im Grazer Stadtgebiet aufgeklärt. Ein 37-jähriger Mann steht im Verdacht, über Monate hinweg zahlreiche Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter gestohlen und weiterverkauft zu haben. Der Verdächtige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Ermittlungen führten zu gestohlenen Fahrrädern

Die Ermittlungen nahmen ihren Ausgang bei einer fremdenrechtlichen Kontrolle in St. Michael in Obersteiermark. Dabei stellten Beamte der Polizeiinspektion Trofaiach bei einem Mann mehrere Fahrräder sicher, die zuvor in Graz und Salzburg als gestohlen gemeldet worden waren. Recherchen ergaben, dass die Fahrräder in Graz an einen Handyshop verkauft worden waren.

Die weiteren Ermittlungen übernahm die Außenstelle des Landeskriminalamts in Niklasdorf. Dabei geriet ein 37-jähriger, mehrfach vorbestrafter Grazer ins Visier der Ermittler.

Insgesamt 58 Diebstähle

Nach Abschluss der Ermittlungen wird dem Mann vorgeworfen, zwischen Mai und August 2025 sowie in den folgenden Monaten insgesamt 58 Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter gestohlen zu haben. Die Fahrzeuge wurden meist von öffentlichen Abstellplätzen oder aus Kellerabteilen entwendet, indem die Schlösser aufgezwickt wurden.

Bei einer Hausdurchsuchung in Graz stellten Ermittler zudem mehrere gestohlene E-Bikes sicher, darunter drei Räder mit einem Gesamtwert von rund 13.000 Euro.

Verkauf über Handyshops

Der Beschuldigte soll die gestohlenen Fahrräder anschließend in zwei Grazer Handyshops weiterverkauft haben – allerdings nur zu einem Bruchteil ihres tatsächlichen Wertes. Während der Gesamtschaden laut Polizei rund 75.000 Euro beträgt, soll der Mann selbst lediglich etwa 10.000 Euro aus den Verkäufen erhalten haben.

Bei seiner Festnahme durch die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) führte der Verdächtige zudem einen Seitenschneider mit sich, offenbar um weitere Diebstähle begehen zu können.

Der 37-Jährige zeigte sich bei seiner Einvernahme umfassend geständig.

Ermittlungen gegen Händler

Im Zuge der Ermittlungen konnten auch zwei Betreiber von Handyshops in Graz ausgeforscht werden. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei ermittelt.

Die Ermittlungen zu weiteren gestohlenen Fahrrädern dauern an.

Foto: Symbolbild