Neue UAS-Zonen: Was Drohnenpiloten jetzt wissen müssen

Am 15. Mai 2025 trat in Österreich eine umfassende Änderung der Luftverkehrsregeln (LVR 2014) in Kraft. Für Drohnenpilot:innen bringt die Novelle klare Vorgaben – denn die bisherigen Sicherheits- und Flugverbotszonen werden durch sieben geografische UAS-Gebiete ersetzt.

Diese Neuerung betrifft auch den Drohnenbetrieb in Graz unmittelbar. Wer hier fliegt, muss die neuen Regeln gut kennen – denn Verstöße können teuer werden.

Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick

Sicherheitszonen heißen jetzt „Flugplatzzonen“ und wurden neu definiert.

und wurden neu definiert. Der bisher pauschale 2,5-km-Schutzradius rund um Hubschrauberlandeplätze entfällt. Stattdessen gelten individuelle Zonenradien .

rund um Hubschrauberlandeplätze entfällt. Stattdessen gelten . In Kategorie-2-Zonen (z. B. rund ums LKH Graz) darfst Du nur außerhalb der Betriebszeiten fliegen – oder mit einer gültigen Specific-Bewilligung .

(z. B. rund ums LKH Graz) darfst Du nur fliegen – oder mit einer gültigen . Die neuen Zonen sind in der dronespace.at -Karte abrufbar – eine Flugvorbereitung ist gesetzlich verpflichtend .

-Karte abrufbar – eine Flugvorbereitung ist . Zuständige Genehmigungsstelle ist in fast allen Fällen die Austro Control GmbH.

Übersicht der 7 geografischen UAS-Kategorien

Kategorie Zone Betriebsbedingungen 1 Modellflugplätze Flug mit Genehmigung gemäß Art. 16 der EU-VO 2019/947 erlaubt 2 Flugplätze ohne Flugplatzzone Betrieb außerhalb der Betriebszeiten oder mit Specific-Bewilligung erlaubt 3 Flugbeschränkungsgebiete (zivil) Betrieb nach den jeweils definierten Bedingungen (z. B. Gebiet Wien oder Rheindelta) 4 Kontrollzonen (CTR) Nur mit Zustimmung der Flugverkehrskontrollstelle 5 Flugplatzzonen (neu statt „Sicherheitszonen“) Nur mit Bewilligung der Austro Control (§ 18 Abs. 4) 6 Militärisch reservierte Bereiche Nur mit Zustimmung der örtlichen Militärflugleitung (§ 18 Abs. 8) 7 Sicherheitszonen bei Militärflugplätzen Nur mit spezieller Bewilligung nach § 24f Abs. 6 LFG

Diese Drohnenzonen in Graz musst Du kennen

Im Raum Graz wurden mehrere Zonen neu klassifiziert. Das betrifft unter anderem:

Zone Ort Kategorie Einschränkung LOWG Flughafen Graz Kategorie 5 Betrieb nur mit Bewilligung LOGH / LOGU LKH & UKH Graz Kategorie 2 Nur außerhalb Betriebszeiten oder mit Genehmigung LOGZ / LODG Kinderklinik & Südwest Kategorie 2 Strikte Flugzeitenregeln

Diese Zonen wurden präzisiert und sind deutlich kleiner als früher – aber gesetzlich bindend.

Wo darfst Du noch fliegen?

Besitzt Du eine C0-Drohne unter 250 g wie die DJI Mini Pro 4 (🛒 Preis & Infos auf Amazon ansehen), darfst Du in Graz in vielen Bereichen relativ frei fliegen, wenn du nicht höher als 30 m AGL (Above Ground Level) fliegst – z. B.:

In Parkanlagen, Feldern oder Siedlungsrändern , außerhalb von Flugplatzzonen.

, von Flugplatzzonen. Nicht über Menschenansammlungen oder Einsatzorte.

Nicht während der Betriebszeiten von Spitälern oder Flughäfen.

💡 Tipp: Du kannst Dir auf www.dronespace.at jederzeit anzeigen lassen, wo welche Zone beginnt und was erlaubt ist.

Das musst Du vor jedem Flug beachten

Damit Dein Drohnenflug sicher und legal bleibt – insbesondere mit einer C0-Drohne (<250 g) – solltest Du Folgendes beachten:

✅ Zonen prüfen: Kontrolliere vor jedem Start die aktuellen geografischen UAS-Zonen auf dronespace.at.

✅ Betriebszeiten beachten: Flüge rund um Spitäler oder Flughäfen (z. B. Flughafen Graz, LKH Graz) sind meist nur außerhalb der Betriebszeiten oder mit Genehmigung erlaubt.

✅ Fliege in Sichtweite: Du musst die Drohne jederzeit direkt sehen können – Fernsteuerung per Kamera (FPV) ist nur mit Begleitperson erlaubt.

✅ Abstand halten – mit Augenmaß:

Für C0-Drohnen gilt kein fixer Mindestabstand von 50 m zu Menschen, Gebäuden oder Straßen.

zu Menschen, Gebäuden oder Straßen. Aber: Du darfst niemanden gefährden oder belästigen. Flieg nicht über Menschenansammlungen und halte bei belebten Plätzen oder engen Gassen einen sicheren Abstand.

✅ Datenschutz beachten: Wenn Deine Drohne eine Kamera hat, gelten die Vorschriften der DSGVO – insbesondere bei Aufnahmen in Wohngebieten.

✅ Keine Genehmigung nötig: Eine Registrierung oder ein Drohnenführerschein ist für C0-Drohnen nur erforderlich, wenn sie Kameras oder Sensoren zur Datenerfassung tragen.

Fazit: Mehr Klarheit, aber auch mehr Verantwortung

Die neue Regelung bringt für Drohnenpilot*innen in Graz mehr Transparenz, aber auch mehr Eigenverantwortung. Wer die Karten nutzt und sich rechtzeitig informiert, kann legal und sicher fliegen – auch in einem komplexen urbanen Umfeld wie Graz.

Links zum Thema:

dronespace.at

ris.bka.gv.at