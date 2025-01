Polizei-Drohnenpilot fand bereits stark unterkühlten Mann

Vordernberger Polizisten nahmen am 24. Jänner auf der B115 einen Verkehrsunfall wahr. Nachdem das beschädigte Fahrzeug unbesetzt war und Spuren im Schnee in bewaldetes Gelände führten, forderten die Polizisten Unterstützung an. Dabei leistete eine Polizeidrohne wertvolle Arbeit.