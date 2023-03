Der Veranstaltung Steiermark-Frühling ist wieder zurück in Wien. Vier Tage lange dreht sich auf dem Wiener Rathausplatz alles um die Steiermark. Angefangen von Urlaubsideen, Kulinarik, Kultur, Familie bis zur Musik.

Der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler hat heute mit dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig die Eröffnung vorgenommen. Der Bieranstich erfolgte unter anderen durch die beiden Skirennläuferinnen Nici Schmidhofer und Conny Hütte.

Landeshauptmann Christopher Drexler:

Beim Steiermark-Frühling zeigen wir in Wien voller Stolz die vielen Besonderheiten unseres Bundeslandes. Wenn die grüne Mark den Rathausplatz erobert, dann spürt die ganze Bundeshauptstadt die steirische Herzlichkeit und Gastfreundschaft. Wir freuen uns darauf, den Wienerinnen und Wienern und all unseren Gästen die geballte Ladung Steiermark zu präsentieren.

Der Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Ludwig freute sich, dass nach der pandemiebedingter Pause die Steiermark wieder zu Gast in Wien ist. Der Steiermark-Frühling sei ein jährlicher Fixpunkt im Kalender für viele Wiener:innen und stelle ein sichtbares Zeichen der Verbundenheit mit der Steiermark und den Bundesländern dar. Vier Tage lang können am Wiener Rathausplatz steirische Lebensfreude, kulturelle Tradition und kulinarische Schmankerln genossen werden.

Wiener und Steirer verbindet eine besondere Beziehung. Viele Steirer leben in der Bundeshauptstadt, die Steiermark ist das liebste Reiseziel der Wiener in Österreich. Mit dem Steiermark Frühling in Wien dürfen wir Steirer wieder einmal unsere kulturelle, kulinarische und musikalische Vielfalt präsentieren und voller Gastfreundschaft in die grüne Mark einladen.

so Landesrätin Doris Kampus aus.

Beim 24. Steiermark-Frühling zeigen bis zum 2. April 2023 rund 90 Ausstellerinnen und Aussteller die Steiermark in ihrer Vielfalt am Wiener Rathausplatz. Vom Norden bis zum Süden, vom Urbanen bis zum Ländlichen und in der Verbindung von Tradition und Innovation. Umrahmt von Musik, kulinarischen Genüssen wie Apfelstrudel, Backhendl und Kernöl sowie Brauchtum.

Bgm. Michael Ludwig, LT-Präs. Manuela Khom, LH Christopher Drexler, LR Barbara Eibinger-Miedl, LR Doris Kampus, BM Martin Polaschek mit Vertretern der Tourismusregion Schladming-Dachstein stehend vor dem „Friedenskircherl“ © STG/Streibl