Die besten Kernöle der Steiermark werden beim Kürbiskernöl-Championat der Landwirtschaftskammer und Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl im Oktober gekürt. Aus den Top 20 Ölen des Landes erkostet eine 80-köpfige Expertenjury mit viel Prominenz die besten Kernöle.

Stargast und Juror beim Kürbiskernöl-Championat 2021/22 war der Sterne-Koch Johann Lafer, der die Spitzengastronomie in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich mitgeprägt hat. Als Steirer hat Lafer eine besondere Affinität zu steirischem Kürbiskernöl: Auf allen seinen beruflichen Stationen hat er mit großer Freude und Überzeugung seine kulinarischen Kompositionen mit steirischem Kürbiskernöl verfeinert. Mehr als 20 heimische Spitzenköche waren als Juroren aktiv, darunter Yvonne und Patrick Spenger von der Kochschule in Graz und weitere Haubenköche wie Christof Widakovich vom El Gaucho / El Pescador.

Platz 1 und damit Kürbiskernöl-Champion wurde Andreas Lückl und ist der Newcomer des Jahres in der Kürbiskernöl-Welt. Innerhalb von fünf Jahren hat sich Andreas Lückl zum Kürbiskernöl-Vollprofi entwickelt. „Der gute Geschmack meines Kernöls ist bei den Kunden sehr beliebt. Das ist auch die Triebfeder, die Anbaufläche in den nächsten Jahren um einiges auszudehnen“, verrät Lückl. Verkauft wird das Kernöl von Andreas Lückl ab Hof oder per Versand.

Die Kürbiskernöl Champions der Steiermark

Andreas Lückl Ungerdorf 3 8091 Jagerberg Ölmühle Steiraöl – Neuhold Johannes Gerald Johann Malli Trag 13 8541 Schwanberg Ölmühle Lorenz Andrea und Karl Koch Oberhart 56 8543 St. Martin im Sulmtal Ölmühle Lorenz

Die Besten 20 der Kürbiskernöl Champions-League

Erwin Baue r Wieselsdorfer Straße 51 8504 Preding Ölmühle Lorenz

r Wieselsdorfer Straße 51 8504 Preding Ölmühle Lorenz Justine Fastl Pöllau 6 8091 Jagerberg Agrarunion Südost Lagerhaus Grabersdorf

Pöllau 6 8091 Jagerberg Agrarunion Südost Lagerhaus Grabersdorf Claudia Großschädl Fernitzerstraße 1 8401 Kalsdorf bei Graz Ölmühle Haindl

Fernitzerstraße 1 8401 Kalsdorf bei Graz Ölmühle Haindl Erwin Hadler Grössing 15 8355 Tieschen Ölmühle Weinhandl

Grössing 15 8355 Tieschen Ölmühle Weinhandl Karl Höfler Kaindorf 383 8224 Kaindorf bei Hartberg Ölmühle Höfler

Kaindorf 383 8224 Kaindorf bei Hartberg Ölmühle Höfler Johannes Hutte r Nörning 54 8273 Ebersdorf bei Hartberg Ölmühle Auer

r Nörning 54 8273 Ebersdorf bei Hartberg Ölmühle Auer Mario und Martin Kaschowitz Seibersdorf 3 8423 Sankt Veit/Südsteiermark Ölmühle Kaufmann Gerhard

Seibersdorf 3 8423 Sankt Veit/Südsteiermark Ölmühle Kaufmann Gerhard Stefanie Kern Schiefer 13 8350 Fehring Ölmühle Weinhandl

Schiefer 13 8350 Fehring Ölmühle Weinhandl Andrea und Karl Koch Oberhart 56 8543 St. Martin im Sulmtal Ölmühle Lorenz

Oberhart 56 8543 St. Martin im Sulmtal Ölmühle Lorenz Franz Kummer Perbersdorf 59 8093 St. Peter am Ottersbach Agrarunion Südost Lagerhaus Grabersdorf

Perbersdorf 59 8093 St. Peter am Ottersbach Agrarunion Südost Lagerhaus Grabersdorf Walter Lebler Fladnitz 11 8322 Studenzen Ölmühle Clement Gottfried

Fladnitz 11 8322 Studenzen Ölmühle Clement Gottfried Andreas Lückl Ungerdorf 3 8091 Jagerberg Steiraöl – Neuhold Johannes

Ungerdorf 3 8091 Jagerberg Steiraöl – Neuhold Johannes Gerald Johann Malli Trag 13 8541 Schwanberg Ölmühle Lorenz

Trag 13 8541 Schwanberg Ölmühle Lorenz Martin Neubaue r Obergnas 27 8342 Gnas Agrarunion Südost Lagerhaus Grabersdorf

r Obergnas 27 8342 Gnas Agrarunion Südost Lagerhaus Grabersdorf Martina Orthofer Walkersdorf 4 8262 Ilz Ölmühle Auer

Walkersdorf 4 8262 Ilz Ölmühle Auer Johannes Prem Oberrettenbach 91 8212 Pischelsdorf in Steiermark Ölmühle Auer

Oberrettenbach 91 8212 Pischelsdorf in Steiermark Ölmühle Auer Martin Pronnegg Saggau 6 8453 St. Johann im Saggautal Ölmühle Kremsner

Saggau 6 8453 St. Johann im Saggautal Ölmühle Kremsner Christian Strempfl Hartensdorf 3 8212 Pischelsdorf in Steiermark Ölmühle Höfler

Hartensdorf 3 8212 Pischelsdorf in Steiermark Ölmühle Höfler Herfried Trummer Altenmarkt 15 8280 Fürstenfeld Fritzmühle Rudersdorf

Altenmarkt 15 8280 Fürstenfeld Fritzmühle Rudersdorf Christoph Waltl Oberjahring 25 8505 St. Nikolai im Sausal Ölmühle Haindl

Foto © Kristoferitsch