Die Top-Events in Graz 2025 – Bälle, Festivals & Konzerte

Das Jahr 2025 wird in Graz wieder eine Vielzahl an Veranstaltungen bieten, die die kulturelle Vielfalt der steirischen Landeshauptstadt widerspiegeln. Ob traditionsreiche Feste, klassische Konzerte, moderne Festivals oder gemütliche Märkte – Graz vereint in seinem Veranstaltungskalender eine Mischung aus großen Highlights und kleineren, charmanten Events. Graz bietet damit das ganze Jahr über attraktive Möglichkeiten, Kunst, Musik, Kulinarik und Gemeinschaft zu erleben.

Die Grazer Veranstaltungslandschaft reicht von eleganten Bällen zu Beginn des Jahres über frühlingshafte Märkte und kreative Festivals bis hin zu sommerlichen Konzerten und Straßenkunst. Auch im Herbst und Winter stehen besondere Events auf dem Programm, die Tradition und Moderne gleichermaßen in den Fokus rücken. Egal, ob Einheimische oder Besucher, ob große Veranstaltungen oder intime Begegnungen: Graz bietet für jeden Geschmack und jede Jahreszeit das passende Erlebnis.

Im Folgenden findest du eine detaillierte Übersicht der Veranstaltungen in Graz im Jahr 2025, ergänzt durch die jeweiligen Termine und thematischen Schwerpunkte, um dir eine ideale Planung zu ermöglichen.

Ein glanzvoller Jahresbeginn voller Eleganz und Vielfalt

Den Auftakt macht die glamouröse Opernredoute am 25. Januar 2025. An diesem Abend verwandelt sich die Grazer Oper in einen prachtvollen Ballsaal, in dem Eleganz und Stil regieren. Begleitet von klassischer Musik, beeindruckenden Mitternachtseinlagen und einer einzigartigen Atmosphäre ist die Opernredoute das perfekte Event für alle, die das Tanzen und Feiern in stilvollem Ambiente lieben.

Nahtlos daran knüpfen weitere glanzvolle Bälle an: Der Ball der Technik, der am 31. Jänner 2025 im Grazer Congress stattfindet, zieht mit innovativen Themen und klassischem Ballcharme zahlreiche Gäste an.

Am 22. Februar 2025 lädt der farbenfrohe Tuntenball im Congress Graz unter dem Motto „Born Naked“ ein. Hier feierst du Vielfalt und Toleranz mit schrillen Kostümen, spektakulären Showeinlagen und einer ausgelassenen Stimmung, die für eine unvergessliche Nacht sorgt.

Einer der Höhepunkte der Ballsaison 2025 ist der 74. Steirischer Bauernbundball am 28. Februar 2025 im Messe Congress Graz.

Frühlingserwachen mit Kreativität, Beats und Innovation

Wenn der Frühling naht, lädt die Grazer Frühjahrsmesse vom 30 April. bis 4. Mai 2025 dazu ein, Innovationen und regionale Produkte zu entdecken. Parallel dazu erobert der Lendwirbel, der traditionell Anfang Mai (genauer Termin folgt), das Lendviertel und macht es zu einem kreativen Treffpunkt voller Musik, Kunst und Workshops. Der Mai bringt mit dem Springfestival vom 18. bis 22. Juni 2025 pulsierende Beats in die Stadt: An außergewöhnlichen Locations kannst du elektronische Musik von internationalen DJs und Live-Acts erleben.

Sommerfreuden zwischen Kultur, Kulinarik und Straßenkunst

Im Sommer steht Graz ganz im Zeichen der Kunst und Kultur. Das Styriarte-Festival, das vom 19. Juni bis 20. Juli 2025 gefeiert wird, bietet außergewöhnliche Konzerterlebnisse, die Klassikliebhaber begeistern. In diesem Jahr steht das Festival unter dem Motto „Raum & Klang“ und widmet sich dem 400-jährigen Jubiläum des Schlosses Eggenberg. Besonders spannend: Konzerte werden nicht nur in traditionellen Konzertsälen, sondern auch an ungewöhnlichen Orten wie Gärten, Innenhöfen und historischen Gemäuern aufgeführt. Lass dich von barocken Klängen und zeitgenössischen Interpretationen inspirieren.

Auch Open-Air-Konzerte prägen den Sommer in Graz. Die Sommerkonzerte im Stadtpark bieten entspannte Abende mit Klassik, Jazz und regionalen Künstlern unter freiem Himmel. Für moderne Musikliebhaber sind die Murinsel Sessions, die von Juni bis September 2025 an verschiedenen Terminen stattfinden, ein Highlight. Hier kannst du intime Konzerte auf der Murinsel in einem einzigartigen Ambiente erleben.

Zur gleichen Zeit lockt der Streetfood Market in die Innenstadt, wo du kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt genießen kannst. Sobald der Juli endet, wird die Stadt zur Bühne für La Strada. Vom 25. Juli bis 2. August 2025 bringen Straßenkünstler, Akrobaten und Pantomimen eine ganz besondere Energie in die Grazer Gassen und Plätze – ein Spektakel für Groß und Klein.

Herbst und Winter voller Tradition und Lichterzauber

Die steirische Tradition darf natürlich nicht fehlen: Im September steht das beliebte Aufsteirern-Fest am 13. und 14. September 2025 an. Die Grazer Innenstadt wird dabei in ein buntes Volkskulturfest mit Musik, Tänzen und steirischen Schmankerln wie Käferbohnensalat und Apfelstrudel verwandelt.

Mit dem Herbst zieht das Licht- und Klangkunstfestival Klanglicht die Besucher in seinen Bann. Vom 24. bis 26. Oktober 2025 wird die Stadt mit Lichtinstallationen und Klangexperimenten in ein faszinierendes Kunstwerk verwandelt.

Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, lädt Graz mit seinen stimmungsvollen Adventmärkten ab 29. November 2025 ein, die Vorweihnachtszeit zu genießen. Bis Weihnachten kannst du bei Glühwein und Kunsthandwerk die festliche Atmosphäre auf dem Hauptplatz, im Joanneumsviertel und im Lendviertel erleben. Begleitend dazu gibt es das ganze Jahr über intime Konzerte und Lesungen, etwa bei den Murinsel Sessions oder im Literaturhaus Graz, die das kulturelle Angebot abrunden.