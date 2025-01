Dacia Jogger Hybrid im Praxistest – Das vielseitige Familienauto

Im August 2024 haben wir uns nach Probefahrten mit aktuellen Familienautos für den Dacia Jogger Hybrid entschieden und ihn für unsere Familie gekauft. Nach langer Überlegung fiel die Wahl auf dieses Modell, da wir ein umweltfreundliches, geräumiges und familienfreundliches Fahrzeug suchten, das vor allem im Stadtverkehr überzeugt. Ein reines Elektroauto kam für uns nicht infrage, da wir sowohl Flexibilität als auch einen moderaten Anschaffungspreis benötigten. Der Jogger Hybrid versprach die ideale Kombination aus Effizienz, Vielseitigkeit und Alltagstauglichkeit.

Um den Komfort und die Funktionalität zu maximieren, entschieden wir uns für die Ausstattung mit dem City-Paket, das zusätzliche Funktionen wie eine Einparkhilfe vorne und einen Toter-Winkel-Warner bietet – besonders praktisch für Fahrten in der Stadt. Aber wie schlägt sich der Jogger Hybrid wirklich im Alltag? In diesem Artikel teilen wir unsere Erfahrungen und beleuchten die weiteren Modellvarianten des Dacia Jogger 2024.

Der Kauf unseres Dacia Jogger Hybrid fällt in eine Zeit, in der sich der Automarkt stark wandelt. Im Jahr 2024 wurden in Österreich 253.789 Pkws neu zugelassen – ein Plus von 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders auffällig: Der Anteil von Benzinhybriden stieg um 26,3 Prozent, während reine Elektroautos und Diesel-Pkws rückläufig waren. Benziner blieben mit einem Drittel aller Neuzulassungen die führende Antriebsart, gefolgt von Benzinhybriden. Diese Entwicklungen zeigen, dass Hybridfahrzeuge wie der Dacia Jogger Hybrid immer mehr Käufer überzeugen, da sie die Vorteile von Elektro- und Verbrennungsmotoren kombinieren.

Dacia Jogger Varianten

Neben dem Hybridantrieb bietet Dacia den Jogger auch mit herkömmlichen Antrieben an. Käufer können zwischen einem 1,0-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner mit 110 PS und einer Flüssiggas-Variante (LPG) mit 100 PS wählen. Diese Versionen richten sich an Käufer, die auf Elektromobilität verzichten können und ein besonders kostengünstiges Fahrzeug suchen. Der Hybrid 140 hingegen setzt auf eine Kombination aus Elektro- und Verbrennungsmotor, die vor allem in städtischen Gebieten ihre Stärken zeigt.

Alle Varianten des Jogger überzeugen durch ihr großes Platzangebot und die durchdachte Innenraumgestaltung. Mit einem Kofferraumvolumen von 607 Litern (bei der 5-Sitzer-Version) gehört der Jogger zu den geräumigsten Fahrzeugen seiner Klasse. Auch die 7-Sitzer-Option bietet ausreichend Platz, allerdings geht dies auf Kosten des Stauraums. Die hohe Sitzposition und zahlreiche Ablagemöglichkeiten machen den Jogger in jeder Version zu einem echten Familienauto.

Erster Eindruck – Ein moderner Begleiter mit kleinen Schwächen

Optisch wirkt der Dacia Jogger Hybrid modern und funktional. Das Design ist schnörkellos und betont die praktischen Aspekte des Fahrzeugs. Die Verarbeitungsqualität ist solide, wenn auch nicht ohne Mängel: Bei unserem Testfahrzeug fielen uns größere Spaltmaße an den Vorderlichtern auf. Solche Details sind jedoch in dieser Preisklasse nicht ungewöhnlich und fallen im Alltag kaum ins Gewicht. Insgesamt vermittelt der Jogger einen robusten Eindruck und passt gut in das Bild eines zuverlässigen Alltagsbegleiters.

Hybridantrieb – Effizient und praxistauglich

Der Umweltgedanke war einer der Hauptgründe für unsere Entscheidung, den Dacia Jogger Hybrid zu testen. Der Hybrid 140 kombiniert einen 1,6-Liter-Benzinmotor mit zwei Elektromotoren und einem stufenlosen Automatikgetriebe. Im Sommer zeigt sich der Elektromotor von seiner besten Seite: Bei vielen Fahrten im Stadtverkehr übernimmt er nahezu allein, was für ein leises und effizientes Fahrerlebnis sorgt. Im Winter hingegen schaltet sich der Verbrennungsmotor häufiger zu, insbesondere wenn die Heizung in Betrieb ist.

Das stufenlose Automatikgetriebe ist speziell für den urbanen Einsatz optimiert, hat aber seine Eigenheiten. Im Stadtverkehr bleibt es bei Geschwindigkeiten bis 50 km/h oft in niedrigeren Gängen. Ein kurzes Gaswegnehmen kann jedoch das Hochschalten anstoßen. Insgesamt erweist sich der Antrieb als gut abgestimmt und bietet eine ideale Kombination für Familien, die hauptsächlich in der Stadt unterwegs sind.

Fahrverhalten – Stabil und sicher

Der Jogger Hybrid zeigt ein stabiles Fahrverhalten, das sich im Alltag als angenehm erweist. Die straff abgestimmte Federung sorgt für eine präzise Straßenlage, kann aber auf unebenen Straßen etwas holprig wirken. Die Lenkung ist direkt und gibt ein sicheres Gefühl, besonders im Stadtverkehr und beim Einparken. Die Bremsen arbeiten zuverlässig, zeigten in unserem Test jedoch bei plötzlichen Bremsmanövern eine leichte Verzögerung.

Laut dem ADAC überzeugt der Jogger 2024 auch in der 7-Sitzer-Version durch ein stabiles und sicheres Fahrverhalten. Die erhöhte Sitzposition bietet eine gute Übersicht, was vor allem bei Fahrten in dichtem Verkehr oder beim Rangieren hilfreich ist.

Dacia Jogger Verbrauch – Im Alltag moderat, im Winter höher

Im Sommer liegt der Verbrauch des Jogger Hybrid bei etwa 6,4 Litern auf 100 Kilometer, was für ein Fahrzeug dieser Größe und Ausstattung durchaus effizient ist. Im Winter steigt der Verbrauch leicht auf etwa 7 Liter. Die Bremsenergierückgewinnung (Modus B) zeigt sich vor allem im Stadtverkehr als nützlich, um den Kraftstoffverbrauch weiter zu senken. Auf Autobahnen bewährt sich der Modus D, in dem das Fahrzeug flüssiger und gleichmäßiger fährt.

Im Vergleich zu den reinen Verbrennervarianten ist der Verbrauch des Jogger Hybrid konkurrenzfähig, insbesondere bei häufigem Einsatz im urbanen Raum. Auch die LPG-Version punktet mit geringen Kraftstoffkosten, wenngleich sie höhere CO₂-Emissionen aufweist als die Hybrid-Variante.

Sicherheit und Familientauglichkeit

Laut dem ADAC bietet der Dacia Jogger 2024 ein solides Sicherheitsniveau. Die Basisversion verfügt über wichtige Features wie einen Notbremsassistenten, Tempomat und ein stabiles Fahrverhalten. Der ADAC hebt jedoch hervor, dass moderne Assistenzsysteme wie ein adaptiver Tempomat oder ein Spurwechselassistent nicht verfügbar sind.

Beim Euro NCAP-Crashtest schneidet der Jogger mit zwei von fünf Sternen eher durchschnittlich ab. Der Schutz für Erwachsene und Kinder ist in Ordnung, doch bei der Sicherheitsausstattung und dem Fußgängerschutz besteht Nachholbedarf. Trotz dieser Schwächen bleibt der Jogger ein familienfreundliches Fahrzeug, das mit seinen praktischen Details punktet.

Das großzügige Platzangebot ist eines der herausragenden Merkmale des Jogger. In der 5-Sitzer-Version bietet er bis zu 607 Liter Stauraum, bei umgeklappten Rücksitzen wächst dieser Wert auf beeindruckende 1819 Liter. Selbst in der 7-Sitzer-Variante bleibt der Kofferraum mit 212 Litern für kleinere Einkäufe nutzbar. Die Sitzposition im Fond ist erhöht, was nicht nur den Komfort steigert, sondern auch den Kindern eine bessere Sicht bietet.

Die zahlreichen Ablagen, praktischen Staufächer und die einfach zu reinigende Innenausstattung machen den Jogger zu einem idealen Begleiter für Familien. Mit den serienmäßigen ISOFIX-Halterungen lassen sich Kindersitze sicher und bequem installieren. Auch für größere Familienausflüge zeigt sich der Jogger gut gerüstet, sei es mit einem Fahrradträger oder zusätzlichem Gepäck auf der Dachreling.

Ausstattung und Variantenvielfalt

Neben der Hybrid-Variante bietet der Jogger auch bei der Ausstattung mehrere Optionen. In höheren Ausstattungsvarianten gehören eine Rückfahrkamera, Keyless Go und eine automatische Klimaanlage zur Serienausstattung. Die Smartphone-Halterung und der zentrale Bildschirm zur Steuerung sind einfach und benutzerfreundlich gestaltet.

Für preisbewusste Käufer gibt es auch Basisvarianten mit reduzierter Ausstattung, die dennoch die wichtigsten Funktionen bieten. Besonders attraktiv ist die LPG-Version, die mit günstigen Kraftstoffkosten punktet. Die Wahl zwischen den Antriebsarten und Ausstattungsvarianten macht den Jogger zu einem vielseitigen Fahrzeug, das auf verschiedene Bedürfnisse zugeschnitten werden kann.

City-Paket – Komfort und Sicherheit im Stadtverkehr

Unser Dacia ist mit dem City-Paket ausgestattet, das den Jogger Hybrid insbesondere für Stadtfahrten noch attraktiver macht. Zu den Highlights des Pakets gehören:

Elektrische Parkbremse , die das Anfahren am Berg erleichtert und mehr Komfort bietet.

, die das Anfahren am Berg erleichtert und mehr Komfort bietet. Einparkhilfe vorne , die das Einparken in engen Parklücken erleichtert und potenzielle Schäden verhindert.

, die das Einparken in engen Parklücken erleichtert und potenzielle Schäden verhindert. Toter-Winkel-Warner , der für zusätzliche Sicherheit sorgt, indem er vor Fahrzeugen im toten Winkel warnt.

, der für zusätzliche Sicherheit sorgt, indem er vor Fahrzeugen im toten Winkel warnt. Erhöhte Mittelkonsole , die zusätzlichen Stauraum bietet und die Ergonomie verbessert.

, die zusätzlichen Stauraum bietet und die Ergonomie verbessert. Media Nav mit 8-Zoll-Touchscreen, ein modernes Infotainmentsystem mit Navigation und kabelloser Smartphone-Integration.

Diese Ausstattungsmerkmale machen das Fahrzeug im Stadtverkehr deutlich komfortabler und erhöhen die Sicherheit – zwei wichtige Aspekte, die besonders im urbanen Alltag von Bedeutung sind.

Fazit Dacia Jogger Hybrid – Ein ideales Familienauto für Stadt und Land

Der Dacia Jogger Hybrid überzeugt als vielseitiges, praktisches und familienfreundliches Fahrzeug. Die Kombination aus großzügigem Platzangebot, effizienten Antriebsoptionen und durchdachter Ausstattung – insbesondere mit dem City-Paket – macht ihn zu einer guten Wahl für Familien.

Die Wahl zwischen Hybrid, Benziner und LPG-Version erlaubt es Käufern, das Modell nach ihren individuellen Bedürfnissen auszuwählen. Trotz kleiner Schwächen bei der Sicherheitsausstattung bietet der Jogger ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer ein geräumiges, umweltfreundliches Auto für den Stadtverkehr sucht, wird mit dem Dacia Jogger Hybrid mehr als zufrieden sein.

Der Dacia Jogger Hybrid ist für uns nicht nur eine praktische Wahl für den Alltag, sondern auch eine Entscheidung, die perfekt in den aktuellen Automarkt-Trend passt. In einer Zeit, in der Hybridfahrzeuge immer gefragter werden und der Marktanteil von Benzinhybriden 2024 deutlich gestiegen ist, zeigt der Jogger Hybrid, dass sich erschwingliche Umweltfreundlichkeit und Familienfreundlichkeit nicht ausschließen müssen.

Besonders in einem Jahr, in dem die Neuzulassungen von Diesel- und Elektroautos rückläufig waren, bietet der Jogger Hybrid eine ideale Kombination aus Effizienz und Flexibilität. Er ist ein Zeichen dafür, dass Hybridfahrzeuge weiterhin eine wichtige Rolle in der Mobilitätswende spielen – vor allem für Privatkäufer, die einen zuverlässigen und zukunftssicheren Antrieb suchen.

Dacias Erfolg bei Privatkäufern unterstreicht diese Entwicklung. Modelle wie der Sandero und Duster gehören zu den meistgekauften Fahrzeugen in Österreich, und der Jogger Hybrid setzt diesen Trend mit seiner Vielseitigkeit fort. Mit seinem Antrieb, der Ausstattung und seinem attraktiven Preis ist er ein Fahrzeug, das nicht nur zu den Bedürfnissen unserer Familie passt, sondern auch eine gute Wahl im aktuellen Automarkt darstellt.