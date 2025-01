Die Kfz-Neuzulassungen in Österreich erreichten 2024 ihren höchsten Stand seit 2019. Während Hybridfahrzeuge stark zulegen, verlieren Diesel- und Elektroautos Marktanteile. Welche Trends bestimmen die Zukunft?

Neuzulassungen in Ă–sterreich: Hybridfahrzeuge boomen, Diesel und Elektro im RĂĽckgang

Der Automarkt in Österreich hat sich im letzten Jahr erholt und zeigt deutliche Veränderungen in den Antriebsarten. Mit 253.789 neu zugelassenen Pkw wurde das höchste Niveau seit 2019 erreicht, ein Anstieg von 6,1 % gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt wurden 369.246 Kraftfahrzeuge (Kfz) neu registriert – ein Plus von 8,2 %. Doch nicht alle Antriebsarten profitieren von diesem Wachstum gleichermaßen.

Hybridfahrzeuge im Aufschwung – Elektro- und Diesel-Pkw verlieren Marktanteile

Besonders Benzin-Hybride waren laut Statistik Austria 2024 gefragt: Ihre Neuzulassungen stiegen um 25,9 % auf 66.672 Fahrzeuge. Auch reine Benziner verzeichneten einen Zuwachs um 8,6 % auf 84.004 Neuzulassungen.

Im Gegensatz dazu setzte sich der Abwärtstrend bei Diesel-Pkw (-5,2 %) und Diesel-Hybriden (-1,9 %) fort. Noch stärker betroffen waren Elektroautos: Mit 44.622 Neuzulassungen ging deren Marktanteil um 6,3 % zurück.

Trotzdem erreichten alternative Antriebe insgesamt einen Anteil von 49,5 % – eine stetige Steigerung gegenüber den Vorjahren (2023: 48,2 %, 2022: 41,1 %).

Firmen treiben den Neuwagenmarkt an

Interessant ist die Verteilung der Neuzulassungen nach Haltern: 67,7 % der Neuwagen wurden von Firmen, juristischen Personen und Behörden zugelassen. Besonders bei Elektroautos ist der Anteil der gewerblichen Zulassungen mit 76,5 % überdurchschnittlich hoch. Private Halter setzen dagegen weiterhin stärker auf Benziner (42,5 %) und Hybride (36,5 %).

Marktverteilung: VW bleibt Spitzenreiter, Peugeot mit rasantem Wachstum

Die beliebtesten Automarken in Ă–sterreich 2024 waren:

Volkswagen (14,2 % Marktanteil) Skoda (10,1 %) BMW (7,5 %) Audi (6,0 %)

Besonders starker Wachstumssieger war Peugeot mit einem Anstieg von +64,3 %. Auch Toyota (+13,4 %) und Dacia (+12,5 %) konnten deutlich zulegen, während Hyundai als einziger Top-Hersteller einen Rückgang von -8,8 % verzeichnete.

COâ‚‚-Emissionen und Umweltbilanz

Die durchschnittlichen COâ‚‚-Emissionen der Neuwagen lagen 2024 bei 129 g/km, leicht gesenkt gegenĂĽber 130 g/km im Vorjahr. Ohne Elektro- und Wasserstoffautos betrug der Schnitt 106 g/km. Trotz der steigenden Zahl an Hybridfahrzeugen bleibt das Ziel einer umfassenden Emissionsreduktion herausfordernd.

Lkw und Motorräder: Boom in der Zweiradsparte

Neben Pkw verzeichneten auch Lastkraftwagen (Lkw) eine Zunahme, insbesondere in der Klasse N2 (+55,0 %) und N3 (+13,3 %).

Motorräder waren die großen Gewinner des Jahres: Mit 46.508 Neuzulassungen stieg ihre Zahl um 30,8 %, während auch Motorfahrräder um 7,9 % wuchsen.

Gebrauchtwagenmarkt: Alternative Antriebe im Aufwind

Auch bei den 820.629 Gebrauchtzulassungen gab es spannende Entwicklungen.

Diesel dominiert weiterhin mit 50,9 % Marktanteil.

Elektro-Gebrauchtwagen legten um 48,5 % zu.

Hybrid-Gebrauchtwagen wuchsen sogar um rund 55 %.

Neuzulassungen Fazit & Ausblick auf die Entwicklung 2025

✅ Hybridfahrzeuge dominieren den Wachstumsmarkt. ✅ Elektromobilität stagniert – potenziell wegen hoher Preise und Infrastrukturproblemen. ✅ Firmen treiben den Markt, während Privatkäufer noch zurückhaltend bei alternativen Antrieben sind. ✅ Der Motorradmarkt boomt, während Diesel weiter an Bedeutung verliert.

Die Trends zeigen, dass sich die Mobilitätslandschaft in Österreich wandelt – allerdings nicht in einer klaren Richtung zugunsten der Elektromobilität, sondern eher hin zu einem Mix aus Hybridlösungen. Entscheidend für die kommenden Jahre wird sein, ob staatliche Förderungen oder technologische Fortschritte den Anteil vollelektrischer Fahrzeuge weiter ankurbeln können.