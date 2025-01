Welches Familienauto passt zu Dir? – Ratgeber 2025

Der Kauf eines Familienautos ist eine wichtige Entscheidung, die gut überlegt sein sollte. Familien haben vielfältige Bedürfnisse, die ein Fahrzeug erfüllen muss: von ausreichendem Platz für Kinderwagen, Gepäck und Einkäufe bis hin zur Sicherheit der jüngsten Mitfahrer. Gleichzeitig müssen Familienautos flexibel sein, um den Anforderungen des täglichen Lebens gerecht zu werden. Ob auf langen Urlaubsfahrten, bei hektischen Alltagswegen oder beim Transport von Freunden und Haustieren – ein Familienauto ist mehr als nur ein Fortbewegungsmittel, es ist ein wichtiger Helfer im Familienleben. Sicherheit, Platz und Flexibilität sind entscheidende Faktoren.

Dieser Ratgeber hilft Dir, das passende Fahrzeug für Deine Familie zu finden, und gibt Dir wertvolle Tipps zu Fahrzeugtypen, Sicherheit, Kosten und Alltagstauglichkeit.

Das optimale Familienauto: Worauf Du achten solltest

Die Wahl eines passenden Autos für die Familie ist eine bedeutende Entscheidung. Neben Stauraum und Sicherheit sollten auch Komfort und Praktikabilität nicht zu kurz kommen.

Auch der Kinderwagen oder zusätzliche Gepäckstücke sollten problemlos untergebracht werden können. Ob für die Urlaubsfahrt oder den Alltag, Fahrzeuge wie der VW Multivan und der Renault Kangoo punkten durch ihre Anpassungsfähigkeit und den Platz für drei Kindersitze auf der Rückbank.

Jede Fahrzeugklasse bietet Modelle, die Kinderwagen, Einkäufe und Co. mühelos transportieren können. Bestseller wie der VW Multivan oder der preisgünstige Familienvan Dacia Jogger sind gute Beispiele. Für den Transport von drei Kindersitzen nebeneinander eignen sich Modelle wie der Renault Kangoo, Citroën Berlingo oder der VW Touran. Flexible Sitzsysteme und große Kofferäume machen diese Fahrzeuge besonders attraktiv.

Sicherheit steht an erster Stelle

Ein Familienauto muss vor allem eins sein: sicher. Laut den aktuellen Statistiken von 2024 entfielen 49,5 % der Neuzulassungen auf Fahrzeuge mit alternativen Antrieben, die oft über fortschrittliche Sicherheitssysteme verfügen. Zudem sind Neuzulassungen mit Notbremsassistent seit 2024 verpflichtend, was das Risiko schwerer Unfälle deutlich senkt. Diese Entwicklungen zeigen, wie wichtig die Sicherheitsausstattung bei modernen Fahrzeugen ist und wie sich der Markt darauf einstellt, Familien bestmöglich zu schützen. Hier sind die wichtigsten Sicherheitsfeatures, auf die Du achten solltest:

Stell Dir vor, Du bist mit Deinen Kindern auf einer langen Fahrt. Der Spurhalteassistent hilft Dir, die Spur zu halten, auch wenn Du kurz abgelenkt bist. Der Notbremsassistent reagiert, falls ein Fahrzeug vor Dir plötzlich abbremst. Diese Funktionen können in hektischen Momenten entscheidend sein.

Fahrzeugtypen und Platzangebot

Je nach Familiengröße und Anforderungen gibt es unterschiedliche Fahrzeugtypen:

Hochdachkombis: Perfekt für Familien, die viel Platz benötigen. Modelle wie der VW Caddy, Ford Tourneo Connect, Peugeot e-Rifter oder der Citroën Berlingo bieten große Kofferräume und sind oft als Siebensitzer verfügbar. Schiebetüren erleichtern das Ein- und Ausladen.

Perfekt für Familien, die viel Platz benötigen. Modelle wie der VW Caddy, Ford Tourneo Connect, Peugeot e-Rifter oder der Citroën Berlingo bieten große Kofferräume und sind oft als Siebensitzer verfügbar. Schiebetüren erleichtern das Ein- und Ausladen. Vans: Kompakt- und Großraum-Vans wie der Dacia Jogger und der Renault Trafic Combi sind besonders flexibel und familienfreundlich. Der Dacia Jogger überzeugt durch seinen großzügigen Stauraum, Platz für bis zu sieben Personen und ein variables Sitzsystem, das sich leicht an die Bedürfnisse wachsender Familien anpassen lässt. Hinzu kommt ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, das ihn für viele Familien erschwinglich macht.

Kompakt- und Großraum-Vans wie der Dacia Jogger und der Renault Trafic Combi sind besonders flexibel und familienfreundlich. Der Dacia Jogger überzeugt durch seinen großzügigen Stauraum, Platz für bis zu sieben Personen und ein variables Sitzsystem, das sich leicht an die Bedürfnisse wachsender Familien anpassen lässt. Hinzu kommt ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, das ihn für viele Familien erschwinglich macht. SUVs: Attraktiv durch ihre erhöhte Sitzposition und Geräumigkeit. Allerdings können hohe Betriebskosten und große Abmessungen als Stadtauto Nachteile sein.

Nehmen wir einen Wochenendausflug mit Kind und Kegel als Beispiel: Du brauchst ausreichend Stauraum für Gepäck, Spielzeug und eventuell Fahrräder. Ein Hochdachkombi bietet hier genügend Platz und erleichtert durch seine niedrige Ladekante das Ein- und Ausladen. Ein Auto wie der Dacia Jogger bietet zusätzlich die Möglichkeit, bei Bedarf weitere Sitze zu installieren oder den Stauraum für größere Gegenstände zu nutzen.

Elektroautos als Zukunftslösung

Elektroautos sind eine ökologisch sinnvolle Wahl und langfristig oft kostengünstiger. Im Jahr 2024 erreichten sie einen Marktanteil von 17,6 % bei den Neuzulassungen in Österreich. Obwohl diese Zahl im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig war, zeigt sie das zunehmende Interesse an elektrischen Antrieben. Besonders Familien profitieren von der Kombination aus Umweltfreundlichkeit und Einsparungen bei den Betriebskosten:

Geringere Betriebskosten: Strom ist meist günstiger als Benzin oder Diesel.

Strom ist meist günstiger als Benzin oder Diesel. Reichweiten: Aktuelle Modelle wie der Cupra Tavascan (ca. 500 km) oder der Peugeot e-Rifter (ca. 300 km) bieten alltagstaugliche Reichweiten.

Aktuelle Modelle wie der Cupra Tavascan (ca. 500 km) oder der Peugeot e-Rifter (ca. 300 km) bieten alltagstaugliche Reichweiten. Wartung: Elektroautos sind weniger verschleißanfällig, da sie weniger bewegliche Teile haben.

Denke an eine typische Situation: Du lädst Dein E-Auto über Nacht an Deiner heimischen Wallbox auf. Am nächsten Morgen hast Du genug Reichweite für den Schulweg, den Einkauf und eine kleine Spritztour ins Grüne. Kein Stress mit Tankstellenbesuchen und gleichzeitig umweltschonend. In der Stadt sieht es mit der Montage einer Wallbox dafür wieder anders aus.

Ein Familienauto muss flexibel und praktisch sein. Hier sind einige Punkte, die den Alltag erleichtern:

Großer Stauraum: Klappbare Rückbänke und große Kofferäume sind entscheidend für Familien.

Klappbare Rückbänke und große Kofferäume sind entscheidend für Familien. Niedrige Ladekanten: Erleichtern das Verstauen von Einkäufen oder Kinderwagen.

Erleichtern das Verstauen von Einkäufen oder Kinderwagen. Flexibler Innenraum: Sitzkonfigurationen, die anpassbar sind, bieten Platz für wachsende Kinder oder Haustiere.

Nach einem ausgiebigen Wochenendeinkauf stellst Du fest, dass alles problemlos in den großzügigen Kofferraum passt. Die Kinder steigen dank niedriger Ladekante problemlos ein, und das klappbare Sitzsystem bietet auch dem Familienhund genügend Platz.

Fazit: Dein Familienauto finden

Ein Familienauto sollte in erster Linie den Bedürfnissen Deiner Familie entsprechen. Sicherheit, Flexibilität und ausreichend Platz stehen dabei im Vordergrund. Ob Du Dich für einen Hochdachkombi, Van oder ein SUV entscheidest, hängt von Deiner Lebenssituation und den geplanten Einsatzmöglichkeiten ab.

Zu den familienfreundlichen Modellen zählen der VW Caddy und sein Ford Pendant Tourneo Connect, Peugeot e-Rifter, der Citroën Berlingo, der Dacia Jogger und der Renault Kangoo. Für größere Familien oder Fahrgemeinschaften bieten sich Fahrzeuge wie der VW Multivan oder der Renault Trafic Combi an. Auch Elektroautos wie der Citroën ë-C4 oder der Cupra Tavascan vereinen umweltfreundliche Technologie mit Alltagstauglichkeit. SUVs wie der Škoda Kodiaq kombinieren Geräumigkeit mit einer erhöhten Sitzposition.

Wichtig ist, dass das Fahrzeug nicht nur heute, sondern auch in Zukunft Deinen Anforderungen gerecht wird. Mit den in diesem Ratgeber vorgestellten Modellen und Tipps bist Du bestens vorbereitet, um die für Dich passende Entscheidung zu treffen.