Stressfreie Autofahrt mit Kindern in den Urlaub

Viele Familien machen sich wie jedes Jahr in den Sommermonaten mit vollbepacktem Auto auf die Fahrt in den Urlaub. Damit die Autofahrt gerade mit Kindern aber möglichst stressfrei ist, gilt es für Eltern einige Dinge zu beachten.

Vor allem bei Kleinkindern sollte die Autofahrt mit dem Biorhythmus des Kindes abgestimmt sein. Der Vorteil dabei ist, dass wenn die Kleinen schlafen, größere Etappen in Ruhe durchgefahren werden können.

Unsere Redaktion fährt gerne zeitig in der Früh noch vor Sonnenaufgang Richtung Süden ans Meer. Dadurch können wir uns so lange wie möglich die Klimaanlage ersparen. Muss die Fahrt tagsüber absolviert werden, sollte sie jedenfalls in sinnvollen Etappen erfolgen, um sowohl Kinder als auch Fahrer:innen nicht zu überfordern. Sehenswürdigkeiten oder Attraktionen entlang der Strecke (z. B. Burg, See, Klettergarten) sorgen für die nötige Abwechslung und Möglichkeit zur Bewegung zwischendurch.

Als Hitzeschutz empfiehlt sich für die Rücksitze auf jeden Fall das Anbringen eines Rollos. Das schützt Kinder vor unangenehmer Hitze. Seit Jahren haben wir eine selbsthaftende Sonnenblende für die Seitenscheibe zu unserer Zufriedenheit im Einsatz (Produkt bei Amazon ansehen). Alternativ kann man auch eine Stoffwindel in das Fenster einklemmen.

Zur Unterhaltung der Kinder während der Fahrt sollten Kuscheltiere, Malsachen und Lesestoff griffbereit auf der Rückbank verstaut werden. Auch klassische Wort- und Gedächtnisspiele machen die Fahrt kurzweiliger. Dieses Buch enthält jede Menge bunte Vorlagen und Anleitungen für über 20 verschiedene Spiele auf Papier.

Als Verpflegung ausreichend Getränke und eine kleine Jause einpacken. Ein paar Stücke Obst oder Süßigkeiten ab und zu heben die Laune. Um Übelkeit vorzubeugen, sollten die Kinder während der Fahrt nicht zu lange nach unten schauen (z. B. beim Lesen). Abhilfe schafft meist schon der Blick aus dem Fenster. Tritt im Fall der Fälle keine Besserung ein, kann man auf ein pflanzliches Mittel wie Lutschtabletten aus der Apotheke zurückgreifen.

Bei der Sicherheit ist darauf zu achten, dass herumturnen im Auto tabu sein muss. Jedes Kind braucht einen geeigneten Kindersitz und muss während der Fahrt ordnungsgemäß angeschnallt sitzen bleiben. Eltern kommt dabei eine wichtige Vorbildfunktion zu. (Kindersitztest 2022 ansehen)

