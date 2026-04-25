Zwei Tote nach mutmaßlicher Gewalttat in Leibnitz

Eine mögliche Trennung oder Scheidung könnte laut Polizei Tatmotiv gewesen sein.

In Unterfahrenbach im Bezirk Leibnitz sind in der Nacht auf Samstag, 25. April 2026, zwei Personen ums Leben gekommen. Die Polizei geht derzeit von einer Gewalttat innerhalb eines Ehepaares aus.

Nach bisherigen Ermittlungen dürfte es zwischen einem 36-jährigen Mann und seiner 35-jährigen Ehefrau zu einem Streit gekommen sein. In weiterer Folge soll der Mann mit einer legal besessenen Langwaffe auf seine Frau geschossen haben. Anschließend dürfte er sich selbst das Leben genommen haben.

Die beiden Kinder (sechs und neun Jahre) des Paares befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht im Haus. Angehörige werden derzeit von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Das Landeskriminalamt Steiermark führt die weiteren Ermittlungen.