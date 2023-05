Aktuell verfügen die Graz Linien in ihrem Fuhrpark über 85 Straßenbahnen. In der betrieblichen Frühspitze sind davon 66 Bims im Einsatz.

Die Grazer Stadtregierung gibt grünes Licht für den Ankauf der ausgeschriebenen 15 langen Straßenbahnen von ALSTOM Transport Austria GmbH sowie der damit verbundenen Adaptierung der Infrastruktur in der Remise Alte-Post-Straße und den Kauf des benachbarten Grundstückes von Siemens. In der kommenden Gemeinderatssitzung soll der Beschluss gefasst werden, damit die Holding Graz ihren Wirtschaftsplan sowie die mittelfristige Finanzplanung für die zusätzlich notwendigen finanziellen Mittel von 12,4 Mio. Euro für den Straßenbahnankauf und 14,3 Mio. Euro für den Ausbau der Remise adaptieren kann.

Die Gesamtinvestition beläuft sich auf knapp 100 Mio. Euro, wovon 68,4 Mio. für die 15 langen Straßenbahnen und 29,5 Mio. Euro für den dafür notwendigen Ausbau der Remise entfallen.

ALSTOM hat 2021 den Unternehmensteil Straßenbahnen von Bombardier übernommen. insgesamt wurden bisher 1.912 Flexity-Fahrzeuge weltweit verkauft und betrieben – so auch in Wien, Linz und Innsbruck. Ein Vorteil des Auftrags an Alstom sei der Produktionsstandort Wien, sodass die Wertschöpfung des Holding Graz Auftrages zu einem wesentlichen Teil in Österreich bleibt.

Flexity Fahrzeugdaten

Fahrgastkapazität: 200 Personen

Stehplätze 140 Personen

Sitzplätze 60 Personen

Fahrzeuglänge 33,81 Meter

Fahrgastdoppeltüren 6

Fahrzeug-Betriebsmassen 43,46 Tonnen

Anzahl der Fahrwerke 3

Anzahl der Räder 12

Stufenloser Innenraum

Barrierefreiheit

Fachleute der Holding Graz haben im Vorfeld die europaweite Ausschreibung für die Fahrzeuge und deren Wartung begleitet und in einem mehrstufigen Verfahren vorbereitet. Vor allem haben Graz Linien 2019/ 2020 umfangreiche Testfahrten mit potentiellen Interessenten organisiert, die zum Ziel hatten, gemeinsam mit den vielen Unterlagen zu den Fahrzeugen der Anbieter das Erschütterungs- und Lärmverhalten im Schienennetz von Graz nachvollziehbar zu prüfen.

Auf Basis der eingereichten Unterlagen waren bei diesen Testfahrten Mitte Februar 2021 mit Siemens und Alstom/Bombardier zwei Anbieter zugelassen. Am 14. Mai 2021 wurde sodann ein „Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb“ veröffentlicht, das am 28. Februar 2023 mit dem Bestbieter ALSTOM Transport Austria GmbH endete. Siemens hatte zum Schluss gar kein Angebot vorgelegt.

Spätestens ab Fertigstellung des Projekts „Innenstadtentlastung“ im November 2025 wollen die Graz Linien in einem ersten Schritt diese 15 neuen langen Straßenbahnen einsetzen, um bei Inbetriebnahme der Innenstadtentlastung und der Linie 5 nach Puntigam das ÖV-Angebot mit einer Taktverdichtung und einer um 30% höheren Fahrzeugkapazität zu optimieren.

Hunderttausende sind jeden Tag in Graz unterwegs – um vom Wohnort schnell und sicher zum Arbeitsplatz, zur Schule, zur Ausbildungsstätte oder zu Verwandten oder Freizeiteinrichtungen zu kommen. Verkehr ist auch ein soziales Thema, denn Mobilität ist ein Grundbedürfnis aller Menschen und muss allen offen stehen. Mit diesen 100 Millionen Euro gelingt uns ein großer Schritt um den Öffentlichen Verkehr für die Bevölkerung nachhaltig zu verbessern.

so Finanz- und Beteiligungsstadtrat Manfred Eber. Bürgermeisterin-Stellvertreterin Judith Schwentner:

Für eine klimafreundliche Zukunft unserer Stadt ist der Ausbau des Öffentlichen Verkehrs entscheidend. Mit der Innenstadtentlastung, dem Ausbau der Linien 1 und 5 und der Planung der Linie 8 über den Griesplatz setzten wir hier Jahrhundertprojekte um. Ich bin überzeugt, dass wir mit den neuen, modernen Straßenbahnen für sehr viele Menschen ein großartiges Angebot schaffen und sie zum Umsteigen bewegen können.

Titelfoto: Danihak – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83904140