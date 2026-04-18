Der Babynahrungshersteller HiPP hat einen umfassenden Produktrückruf gestartet. Betroffen ist das gesamte Sortiment an Babykostgläschen, das bei SPAR Österreich erhältlich ist.

Mögliche Manipulation mit Rattengift

Auslöser für die Maßnahme ist ein konkreter Verdachtsfall: Beim Produkt „HiPP Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel“ in der 190-Gramm-Packung besteht der Verdacht, einzelne Gläser mit Rattengift versetzt wurden. Deshalb besteht im schlimmsten Fall Lebensgefahr beim Verzehr.

Es handelt sich dabei um einen mutmaßlichen Erpressungsversuch. Betroffen sind nach derzeitigem Stand eine SPAR-Filiale in Eisenstadt, sowie zwei Tesco-Filialen in Tschechien. Die manipulierten Gläschen wurden mit weißem Aufkleber und rotem Kreis gekennzeichnet.

HiPP und SPAR reagieren vorsorglich und fordern dazu auf, betroffene Produkte keinesfalls zu essen. Das gilt für alle Babykostgläschen, die bei SPAR Österreich gekauft wurden. So soll sichergestellt werden, dass niemand unbeabsichtigt gefährdete Ware konsumiert.

Rattengifte enthalten unterschiedliche Wirkstoffe mit entsprechend unterschiedlichen gesundheitlichen Auswirkungen. Der am häufigsten verwendete Wirkstoff ist Bromadiolon, ein sogenannter Vitamin K Antagonist. Dieser hemmt die Wirkung von Vitamin K, das für die Blutgerinnung erforderlich ist. Infolge dessen kann es zu einer verminderten Gerinnungsfähigkeit des Blutes kommen. Mögliche Folge davon sind unter anderem Blutungen (Zahnfleischbluten, Nasenbluten, blauen Flecken, Blut im Stuhl). Achtung: Die Symptome treten verzögert erst 2 – 5 Tage nach der Aufnahme ein. Bei auftretenden Blutungen, extreme Schwäche oder Blässe laut ARGES unbedingt den Arzt/Ärztin aufsuchen und diese/n auch informieren, dass das Kind die betroffene Babykost erhalten hat. Bei entsprechender ärztlicher Behandlung, insbesondere durch die Gabe von Vitamin K, ist die Vergiftung gut behandelbar.

Rückgabe auch ohne Kassabon möglich

Wenn du entsprechende Produkte gekauft hast, kannst du sie unkompliziert zurückgeben. Die Rücknahme erfolgt in allen Filialen von SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR sowie Maximarkt. Den Kaufpreis erhältst du auch ohne Vorlage eines Kassenbons zurück.

Polizei bittet um Hinweise

Die Landespolizeidirektion Burgenland ermittelt in dem Fall und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zu möglichen Auffälligkeiten oder verdächtigen Produkten kannst du telefonisch melden.

Ein mögliches Erkennungsmerkmal der betroffenen Gläser ist ein weißer Aufkleber mit rotem Kreis am Glasboden.

Für Hinweise steht folgende Telefonnummer zur Verfügung: +43 5913310-3333

Zusätzlich erreichst du den HiPP-Elternservice Österreich unter: +43 7612 76577-104