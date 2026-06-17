74-jähriger Radfahrer bei Kollision in Graz schwer verletzt

Im Bezirk Gries ist am Dienstagabend, 16. Juni 2026, ein 74-jähriger Radfahrer bei einem Unfall auf einem Radweg schwer verletzt worden.

Gegen 17:00 Uhr war ein 53-jähriger Radfahrer auf dem östlichen Radweg entlang der Alten Poststraße von Süden kommend in Richtung Norden unterwegs. Dabei streifte er einen entgegenkommenden 74-Jährigen, der den gemeinsamen Geh- und Radweg in die entgegengesetzte Richtung befuhr.

Durch die Kollision kam der ältere Radfahrer zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu.

Das Österreichische Rote Kreuz versorgte den 74-Jährigen zunächst vor Ort und brachte ihn anschließend zur weiteren Behandlung ins UKH Graz.

Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.