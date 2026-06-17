Start Graz Chronik 74-jähriger Radfahrer bei Kollision in Graz schwer verletzt

74-jähriger Radfahrer bei Kollision in Graz schwer verletzt

Rettung Fahrrad
Symbolbild

Im Bezirk Gries ist am Dienstagabend, 16. Juni 2026, ein 74-jähriger Radfahrer bei einem Unfall auf einem Radweg schwer verletzt worden.

Gegen 17:00 Uhr war ein 53-jähriger Radfahrer auf dem östlichen Radweg entlang der Alten Poststraße von Süden kommend in Richtung Norden unterwegs. Dabei streifte er einen entgegenkommenden 74-Jährigen, der den gemeinsamen Geh- und Radweg in die entgegengesetzte Richtung befuhr.

Durch die Kollision kam der ältere Radfahrer zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu.

Das Österreichische Rote Kreuz versorgte den 74-Jährigen zunächst vor Ort und brachte ihn anschließend zur weiteren Behandlung ins UKH Graz.

Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.

Verwandte ArtikelMehr vom Autor

Hinterlasse einen Kommentar

Bitte schreibe hier deinen Kommentar
Dein Name