Einbruchsserie in Graz geklärt: Drei Tatverdächtige festgenommen

Nach einer Serie von Einbruchsdiebstählen im Bezirk Eggenberg ist der Grazer Polizei ein Ermittlungserfolg gelungen. Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos konnten drei Tatverdächtige ausforschen und festnehmen.

Zwischen Ende November und Ende Dezember 2025 kam es in Eggenberg zu mehreren Einbrüchen, insbesondere in Trafiken sowie in geparkte Fahrzeuge. Daraufhin nahmen Ermittler die Spur der Täter auf. Durch umfangreiche Ermittlungen gelang es schließlich, drei österreichische Staatsbürger im Alter von 18, 25 und 50 Jahren als mutmaßliche Täter auszuforschen. Die Männer sollen sich bereits aus früheren Haftaufenthalten gekannt haben.

Im Zuge der Ermittlungen konnten den Verdächtigen zahlreiche Straftaten zugeordnet werden. Dazu zählen unter anderem sechs Einbrüche in Trafiken, ein Einbruch in ein Waffengeschäft, ein Einbruch in eine Tankstelle, mehrere Einbrüche in Fahrzeuge sowie ein Ladendiebstahl. Insgesamt soll durch die Deliktserie ein Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich entstanden sein.

Zwei der Beschuldigten – ein 25-Jähriger und ein 50-Jähriger – befinden sich bereits seit einiger Zeit in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Graz-Jakomini und zeigten sich bei ihren Einvernahmen geständig.

Der dritte Verdächtige, ein 18-jähriger Grazer, wurde am 10. März 2026 aufgrund einer Festnahmeanordnung von Polizeikräften festgenommen. Er bestritt die Vorwürfe. Auch er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.