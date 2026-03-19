Ein tragischer Unfall hat Mittwochabend, 18. März 2026, im Bezirk Südoststeiermark zwei Todesopfer gefordert. Zwei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren kamen bei einer Kollision mit Motocross-Motorrädern ums Leben.

Kurz vor 19:00 Uhr entdeckte ein Zeuge die beiden regungslos im Bereich der Petersdorfstraße und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Ein Notarztteam sowie zwei Rettungshubschrauber wurden umgehend zur Unfallstelle entsandt. Für die beiden Einheimischen kam jedoch jede Hilfe zu spät – der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Kaum Schutzausrüstung getragen

Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Männer mit nicht zum Verkehr zugelassenen Motocross-Motorrädern unterwegs. Beide dürften nur unweit ihrer Elternhäuser im Wald unterwegs gewesen sein. Auffällig: Die jungen Männer trugen offenbar nur teilweise Schutzausrüstung. Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte einer der beiden Verunfallten Oberkörperprotektoren angelegt. Zudem konnte bei einem der Lenker ein schwer beschädigter Helm sichergestellt werden.

Kollision als mögliche Unfallursache

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Spuren an den Fahrzeugen deuten jedoch darauf hin, dass es zu einer Kollision zwischen den beiden Motorrädern gekommen sein dürfte. Hinweise auf weitere beteiligte Personen oder Fahrzeuge liegen aktuell nicht vor.

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Sicherstellung der beiden Motorräder an. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls dauern an. Angehörige der Verstorbenen werden vom Kriseninterventionsteam betreut.