Rundgang durch neue Decathlon Filiale beim Shopping City Seiersberg (+Fotos)

Wir waren beim Vorab-Presserundgang in der neuen Decathlon-Filiale in Seiersberg dabei.

Nach zehn Monaten Bauzeit öffnet der französische Sporthändler

Decathlon am 24. Juni die Türen zu seiner vierten und gleichzeitig modernsten Filiale in Österreich in Seiersberg-Pirka. Mit der Neueröffnung der vierten Filiale in Österreich setzt Decathlon seine Expansionspläne fort.

In der laut eigenen Angaben modernsten Decathlon Filiale des Landes, gibt es neben dem 110 m2 großen Showroom für Fitnessgeräte einen eigenen Bereich für Outdoor-Sportarten wie Klettern, Kayaks, Räder und SUPs.

Interaktive Testzonen, digitale Infoscreens und Showrooms motivieren dazu, neue Sportarten auszuprobieren. Vor allem Radfahren und Wandern stehen in der steirischen Filiale im Fokus.

Bei Decathlon passen wir das Angebot in den Filialen immer den

Vorzügen der jeweiligen Region an. Die Steiermark mit ihrer sanften Hügel- und Berglandschaft lädt förmlich zu Camping, Wandern und Radfahren ein. Um die steirischen Familien und Sportfans dafür ideal auszurüsten, legen wir in der Filiale Seiersberg/Graz einen besonderen Fokus auf diese Outdoor-Sportarten. Darüber hinaus kann die gesamte, gewohnte Produktvielfalt mittels Click & Collect kostenlos in die Filiale geliefert werden. Ein Angebot, dass bereits heute sehr gerne angenommen wurde.

so Filialleiter Patrik Welkenhuyzen.

Auf rund 3.000 m2 Verkaufsfläche tauchen steirischen Familien und Sportfans in eine Welt von über 70 verschieden Sportarten ein und probieren sich auf interaktiven Testflächen durch ein breites Angebot von etwa 90.000 Sportartikeln.

Der Sporthändler verzeichnet 2021 trotz Coronapandemie einen weltweiten Umsatz von 13,8 Milliarden Euro und eine Umsatzsteigerung von plus 57 Prozent. Im letzten Jahr lag der Online Umsatz bei 38 Prozent. Mit dem Ausbau der österreichischen Standorte erwartet sich Decathlon eine weitere Steigerung im Jahr 2022.

Fotos: Claudio Schiesl