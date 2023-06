Grazathlon 2023 – Best Of Video

Bei für die SportlerInnen idealem Wetter fand am 17. Juni der Grazathlon 2023 statt. Rund 5500 AthletInnen nahmen den spektakulären Hindernislauf in Angriff – über eine Distanz von 5 oder 10 Kilometer. Gestartet wurde im Augartenpark in Hunderter-Blöcken im 20-Minuten-Takt. Wir waren mit unserer Kamera für ein Best-Of Grazathlon Video dabei! Aber sieh es dir oben selbst an :)

Hier Videos, die wir bereits während der Veranstaltung hochgeladen haben:

Der Hindernislauf führe vom Start im Augartenpark zu den Stationen am Hauptplatz, weiter über den Kriegssteig mit seinen 260 Stufen auf den Schloßberg zum Hackher-Löwen. Von dort wieder runter zum Karmeliterplatz. Hier wartete eine erfrischenede Rutschpartie auf der großen Wasserrutsche (im Video haben wir einige Zeitlupen-Aufnahmen davon!).

Die nächsten Station war die „perfekte Welle“ am Tummelplatz, wo sich auch viele ZuseherInnen eingefunden hatten. Weiter verlief die Strecke durch den schattenspendenden Grazer Stadtpark rund um den Schloßberg dann weiter auf die linke Murseite zum Lendplatz. Nach dem Wechsel auf die rechte Murseite liefen die TeilnehmerInnen über den Marburger Kai wieder zu den letzten Stationen im Augartenpark bis zum Ziel.