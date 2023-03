EXE2023: Bundesexekutiv-Schimeisterschaften mit 192 Teilnehmer:innen

Zum 37. Mal fanden vom 27. bis 30. März 2023 die Bundesexekutiv-Schimeisterschaften in der Ramsau am Dachstein statt. Unter äußerst schlechten Witterungsbedingungen kämpften fast 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der EXE2023 um Medaillen.

Den Großteil an Wettkampfteilnehmenden (91) stellte das Bundesministerium für Inneres (BMI). Weiteres nahmen 38 Personen des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport (BMLVS), 33 Männer und Frauen des Bundesministeriums für Finanzen und 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesministeriums für Justiz (BMJ) an den Wettbewerben teil. Zudem waren sechs Teilnehmer:innen aus Deutschland in der Ramsau dabei.

Die 43 Sportlerinnen und 149 Sportler traten in den Bewerben Riesentorlauf, Langlaufen und Biathlon gegeneinander an. Neben diesen bekannten Disziplinen fanden auch zwei Bewerbe im Schibergsteigen statt. Erst 2021 wurde diese Disziplin in das Programm der Olympischen Winterspiele aufgenommen. Die Alpinistinnen und Alpinisten traten dort in einem Individual- und einem Vertikalbewerb gegeneinander an.

Der Slalom hingegen musste witterungsbedingt leider abgesagt werden – ebenso der Parallelslalom. Der Riesentorlauf wurde von Dienstag auf Mittwoch verschoben, konnte jedoch erfolgreich durchgeführt werden.

Bei den im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindenden Meisterschaften wechselt sich das Innenministerium als Veranstalter mit dem Verteidigungs-, dem Justiz- und dem Finanzministerium ab. Das soll die gute Kooperation dieser vier Ressorts und die Verbundenheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Ministerien verdeutlichen. Im heurigen Jahr wurden die Meisterschaften vom Innenressort ausgerichtet. In zwei Jahren wird das BMLVS als Gastgeber fungieren.

Nach Abschluss der Bewerbe fand Mittwochabend die feierliche Siegerehrung unter musikalischer Begleitung der „Hausband“ der steirischen Polizei „Officers Only“ statt. Das Innenressort schickte unter anderem mit Fabio Gstrein und Anna Andexer zwei Angehörige des Leistungskaders bei der EXE2023 ins Rennen, die im Langlaufen und im Riesentorlauf prompt die Goldmedaillen holten. Das BMLVS entsandte Schi-Ass Emily Schröpf zur Exe2023 und Langläufer Benjamin Moser trat für den Leistungskader des BMF an. Beide siegten in ihren Disziplinen.

Foto: LPD Stmk / Martinelli