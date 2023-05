COPD Challenge 2023 führt in Graz die Stufen auf den Schloßberg

„Es geht aufwärts“, ist das Motto der heurigen COPD Challenge, die österreichweit in drei Bundesländern über die Bühne geht. Der Auftakt findet am Donnerstag, 1. Juni, in Graz statt. Dabei werden Menschen mit COPD, Lungentransplantierte und anderen Atemwegserkrankungen aus ganz Österreich versuchen, die 260 Stufen vom Schlossbergplatz aus über den Schlossbergsteig (Kriegssteig) bis zum Uhrturm zu erklimmen.

Treffpunkt ist am 9:30 Uhr am Schlossbergplatz. Der Start erfolgt um 10 Uhr beim Schlossbergsteig (Kriegssteig). Das Ziel ist der Uhrturm-Vorplatz ohne eine Zeitvorgabe.

Die Veranstaltungsserie wird gemeinsam mit dem Österreichischen Verband der Herz- und Lungentransplantierten durchgeführt. Die weiteren Termine der heurigen COPD Challenge führen die Teilnehmer am 29. September auf den Klangturm St. Pölten und am 15. November auf den Bergisel-Schanzenturm in Innsbruck.

Die COPD Challenge soll auch mehr Bewusstsein für die Anliegen von COPD Austria schaffen:

Forderung an die Verantwortlichen, am LKH Graz die Lungenabteilung wieder im ursprünglichen Umfang mit entsprechender Bettenzahl und RCUs herzustellen

Ungleichbehandlung von Patienten mit COPD im Bereich der ambulanten Rehabilitation soll beendet werden. Derzeit gibt es in jedem Bundesland verschiedene Regelungen. So ist es in der Steiermark nicht für alle Pensionisten mit COPD möglich, eine, von der Kasse bezahlte, ambulante Lungen-Rehabilitation zu machen.

Mehr derartige Einrichtungen zu schaffen um Patienten – vor allem jenen die auf eine Sauerstoffversorgung angewiesen sind – lange Wege zu ersparen

darauf hinweisen, dass es viel zu wenige Atemphysiotherapeuten

(die Kassenpatienten übernehmen) gibt.

Unser Ziel ist es, mehr Aufmerksamkeit für die Erkrankung COPD zu erreichen und zu zeigen, dass mit regelmäßigem Training und entsprechender Motivation ein Status erreicht werden kann, der trotz chronischer Erkrankung, zu einem guten Leben mit hoher Lebensqualität führt.

so die beiden Organisatoren Judith und Georg Illek von der Selbsthilfegruppe für COPD und Atemwegserkrankungen (kurz COPD-Austria). Die Schirmherrschaft für den Grazer Lauf hat Stadtrat Kurt Hohensinner übernommen.

Gerade bei Lungenerkrankungen sind Sport und Bewegung wichtige Schlüssel auf dem Weg zurück. In Österreich sind rund 800.000 Menschen betroffen, deshalb möchte ich mithelfen das Thema mehr in den gesellschaftlichen Fokus zu rücken. Im Rahmen dieser Veranstaltung sieht man auf eindrucksvolle Weise, dass Menschen trotz Atemwegserkrankungen in der Lage sind, mit entsprechendem Training großartige körperliche Leistungen zu erbringen.

so Hohensinner.

Schritt für Schritt und Stufe für Stufe – gemeinsam in Bewegung bleiben und ohne Zeitvorgabe ein Ziel erreichen. Was für gesunde Menschen nach einem gemütlichen Sonntagsspaziergang klingt, ist für Menschen mit Atemwegserkrankungen eine besondere Herausforderung. Diese Atemlosigkeit und ihre Konsequenzen sichtbar zu machen, ist wichtig für die Inklusion.

so Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer.

Foto: Stadt Graz/Fischer; v.l. Georg Illek, Judith Illek, Kurt Hohensinner