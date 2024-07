Tausende Besucher beim Augartenfest in Graz

Am Samstag, den 6. Juli, fand zum 44. Mal das beliebte Augartenfest in Graz statt, passend zum Start der Sommerferien in der Steiermark. Der Augarten-Park verwandelte sich in eine Eventlocation und bot ein vielfältiges, familienfreundliches Programm mit ganztägiger Live-Musik, Spiel und Spaß. Hauptattraktionen waren die Soundportalbühne und die Schlagerbühne, die ab 11 Uhr abwechslungsreiche Auftritte boten.

Neben Musik gab es eine Allee mit diversen Ständen, typische Vergnügungsparkangebote wie Geisterhaus und Wurfspiele, sowie Sportbereiche, in denen Besucher Disziplinen wie Fechten und Aikido ausprobieren konnten. Der Eintritt war kostenlos, und die entspannte Atmosphäre zog zahlreiche Besucher an.