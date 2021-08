Mur: Freie SUP-Fahrt vom Grünanger bis zur Augartenbucht

Ein weiterer Sommertag in Graz und eine Paddlerei mit dem SUP vom Grazer Hafen am Grünanger (Staubereich Kraftwerk Puntigam) flussaufwärts zur Augartenbucht steht auf dem Programm.

Tourstart beim Hafen Graz / Grünanger

Kurz vor halb 10 ist das SUP aufgepumpt und wird am Kiesstrand ins Wasser gelassen. Ganz in der Nähe bei der Seifenfabrik, höre ich Grillen zirpen – man fühlt sich wie am Strand in Kroatien. Gemächlich paddle ich an diesem Sonntagmorgen die Mur Richtung Norden. Die Strömung ist hier kaum spürbar. Idealerweise ist der Himmel bewölkt und die Sonne brennt noch nicht herunter.

Auf Höhe Schönaubrücke stelle ich überrascht fest, dass die beiden Wasserverkehrszeichen auf der Brücke verschwunden sind. Auf der Nordseite der Brücke war nämlich bisher ein Durchfahrtverbotszeichen angebracht.

Vor einigen Tagen hatte ich beim Grazer Sportamt und der zuständigen steirischen Landesbehörde angefragt, warum an dieser Stelle die Durchfahrt verboten ist. Vermutlich hat sich von den Wassersportlern zwar keiner um das Verbot geschert, es wurde auch von Seiten der Stadt gerne damit geworben, dass Wassersport vom Grünanger bis zum Augarten möglich sei. Aber rein rechtlich, wäre es vermutlich nicht erlaubt gewesen. Hier warte ich aber noch auf deine detaillierte Antwort von der Leiterin der steirischen Schifffahrtsbehörde. Kurzum, nun gilt aber tatsächlich freie Fahrt auf der Wasserstrecke zwischen Augartenbucht und Hafen Graz.

Grünanger – Augartenbucht: Eine leichte Paddelstrecke

Nach einer dreiviertel Stunde entspannten Paddeln auf dem SUP, inklusive ein paar kurzen Pausen zwecks Fotografieren, erreiche ich nach rund 1,8 Kilometer Flussstrecke die Augartenbucht. Es ist noch nicht so heiß, deswegen steuere ich mein rotes SUP weiter flussaufwärts in Richtung Schloßberg.

Bereits zwischen der Augartenbucht und der Augartenbrücke nimmt die Strömung aber immer mehr zu. Es braucht nun deutlich mehr Kraft um mit dem SUP vorwärts zu kommen. Rund 25 Meter nach der Augartenbrücke zeigt sich, dass ab circa dieser Höhe mit einem aufblasbaren Standup Paddle Board im Rahmen eines gemütlichen Ausfluges auf der Mur durch Graz Schluss ist. Der Ironman findet an diesem Tag woanders in der Stadt statt …

Mit der Strömung geht es deutlich schneller durch Graz

Ich mache noch ein paar Fotos vom Ausblick auf den Schloßberg und wende das Board wieder flussabwärts. Es ist genau 10 Uhr 38, als ich wieder die Augartenbucht passiere. 22 Minuten später erreiche ich wieder den Hafen Graz am Grünanger als Ausgangspunkt dieser Tour. Dieses Mal ohne Fotopausen und sogar mit leichtem Rückenwind. Bei der Rückfahrt begegne ich noch anderen Wassersportler:innen mit ihren Kajakbooten oder SUP-Boards. Für mich fast ein ungewohnter Anblick, da ich (noch) bei meinen Ausfahrten meistens „den ganzen Fluss für mich allein habe“ 😉