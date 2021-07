SUP (Stand Up Paddling = Stehpaddeln) ist der neue Trendsport am Wasser. Vielleich hast du diese schon auf der Mur gesehen. Man steht dabei aufrecht auf einem Brett, welches aussieht wie ein Surfbrett. Ein (Stech)Paddel wird abwechselnd auf der linken und rechten Seite in das Wasser eingetaucht um vorwärts zu kommen. Sieht sehr entspannt aus und ist es auch.

Seitdem es im Grazer Süden zwei Murkraftwerke gibt, haben sich durch die aufgestaute Mur neue Möglichkeiten für den Wassersport in Graz ergeben. Zuerst im Bereich der Auwiesen und dem Kraftwerk Gössendorf, in diesem Jahr beim Grazer Hafen im Bereich Grünanger / Seifenfabrik durch das Kraftwerk Puntigam. Alles was du jetzt noch brauchst ist ein aufblasbares SUP-Board: Entweder kaufst du dir eines und bist damit unabhängiger, oder du leihst dir ein SUP-Board aus.

SUP-Kauf für Anfänger leicht gemacht

Diesen Mai hatte ich bei einem Diskonter Werbung für ein SUP-Board gesehen und dachte mir:

Dieses Sportgerät wäre super für einen Urlaub am Meer, aber auch zum Paddeln auf der Mur!

Das SUP-Board vom Diskonter ist es nach Recherche nicht geworden. Und bei der Online-Suche nach einem passenden SUP-Board bei Grazer Sportgeschäften zeigte sich für mich als damaliger Anfänger, dass das Angebot teilweise Mau beziehungsweise einfach nicht meinen Vorstellungen entsprochen hat. Vermutlich steigert sich die Auswahl in Graz mit der Zeit, sobald die Sporthändler ein gesteigertes Interesse unter ihrer Kundschaft bemerken und deshalb das Angebot vergrößern. Eine Spezialseite zum Thema SUP hatte hier als Einsteigerboard im Vergleich zum Board von Diskonter eher zum SUP-Board von Decathlon um etwas mehr als 400 € geraten.

Man muss über den Kauf eines aufblasbaren SUP-Boards plus das nötige Zubehör nicht allzu viel wissen, aber ein paar Punkte gilt es doch zu beachten, um mit dem künftigen SUP-Board zufrieden zu sein:

Wie lang, breit und dick soll das SUP-Board sein? Je breiter das Board, desto stabiler ist der Stand. Schmälere Boards sind dafür schneller. Dicke und breite SUPs haben dafür eine höhere Tragekraft, was eine Rolle spielt wenn man zu zweit auf einem SUP Touren machen möchte. Welches Zubehör gibt es im Set dazu oder muss extra gekauft werden? Auf jeden Fall brauchst du ein Paddel und eine spezielle Pumpe zum Aufblasen vom SUP.

Es gibt auch SUP-Board-Sets mit Sitz. Damit kannst du mit dem SUP als Kajak bequem im Sitzen paddeln. Aber nach unseren Erfahrungen mit dem Itiwit von Decathlon zeigt sich, dass wir auch ohne Sitzlehne dennoch bequem sitzend am Board gut paddeln können. Wie ist deine Meinung zu einem Sitz am SUP-Board?

Mit dem SUP-Board auf der Mur paddeln

Bei meinem ersten Paddelausflug auf der Mur haben sich 34 Grad in Graz angekündigt. Nachdem unser SUP-Board bereits im Juni eifrig in Kroatien am Meer genutzt wurde und wir damit Erfahrung sammelten, passte das angekündigte Sommerwetter perfekt für einen SUP-Ausflug auf die Mur. Für den Anfang wählte ich die Auwiesen als Startpunkt. Parkplatz für das Auto ist in der Nähe (künftig möchten wir auch mit dem Fahrrad und SUP zu einer geeigneten Einstiegstelle) und der Bereich ideal zum Aufpumpen des SUP-Boards und die Mur in einem geschützten Bereich kennen zu lernen.

Das Aufpumpen war nach rund 10 Minuten erledigt, die Wasser/Badeschuhe angezogen und das SUP-Board in das Wasser befördert. Anschließend noch die Finne aufgesteckt, die Sicherheitsleine (Leash) am Fuß und das Gepäck (Tasche und Handtuch) am SUP-Board befestigt. Ein kurzer Schub und rauf auf das Board. Der Spaß kann losgehen!

Bereits nach den ersten Wasserschlägen erkenne ich, es kann vom Nebenarm gleich hinaus auf das „offene Wasser“ der Mur gehen. Das Wasser ist ruhig – ideale Bedingungen. Vorher sehe ich noch einige sehr große Karpfen in der Mitte des Nebenarms der Auwiesen schwimmen. So große Fische hatte ich bisher in der Mur noch nie gesehen.

Es ist zwar noch vor 9 Uhr, aber die Sonne macht sich deutlich bemerkbar. Zudem war das Aufpumpen vom SUP-Board auch leicht anstrengend. Deswegen gehe ich es ruhiger an und paddle stehend die Mur flussaufwärts mit Blick auf die immer näher kommende Autobahnbrücke.

Autobahnbrücke: Kopf und Paddel einziehen

Fährt man zum ersten Mal unter der dortigen Autobahnbrücke durch, wo man bisher nur rechts und links zu Fuß oder mit dem Rad die Unterführung genutzt hat und dabei auf die vorbeifließende Mur schaute, stellt sich ein seltsames Gefühl ein. Vielleicht ist es Respekt, wenn man gefühlt einen Meter über sich, die Stahlnieten und den Stahlkoloss vorbeiziehen sieht (im Video zu sehen). Danach folgt am Ostufer das Holzgebäude vom Grazer Ruderclub mit einer Slipstelle, gefolgt von Holzplattformen zum Sonnen. Ich wechsle hier wieder an das andere Murufer und paddle weiter zum Stöckerlfisch und noch etwas weiter Richtung Norden. Ich mache immer wieder Pausen und lasse das Board einfach treiben und sehe mir die Spiegelung der Bäume am Ufer im Wasser an. Enten ziehen quakend vorbei, einfach herrlich!

Für den ersten SUP-Ausflug auf der Mur habe ich mein Ziel erreicht, kühle meine Füße an einer flachen Stelle in der Mur ab und drehe dann wieder um Richtung Auwiesen. Nach der Autobahnbrücke kommt Wind aus dem Süden auf. Interessiert stelle ich fest, dass dieser ausreicht mich gegen die Strömung flussaufwärts fahren zu lassen. Genau genommen, leicht quer zur Strömung wegen der Finne, aber immerhin.

Anlegen in der Auwiesen Bucht

Bevor ich wieder in Auwiesen Bucht einfahre, kreuze ich mit dem SUP-Board noch einige Mal von einem Ufer zum anderen. Hier bemerke ich zum ersten Mal an diesem Tag, dass scheinbar vom Süden her Schaum auf der Ostseite der Mur hinauf getrieben wird. Oder umgekehrt? Von Paddlern kann es nicht sein, da der Schaum auch unterhalb der Auwiesen trieb und für mich nicht biologisch aussah. Dazu werde ich noch beim Umweltamt nachfragen.

Und dann erwischt mein hartnäckiges Stechvieh, gar nicht so klein, aber lässt einfach nicht locker. Stehend auf dem SUP-Board ein Insekt allzu forsch wegzufuchteln ist gar nicht so einfach. Schlussendlich erwische ich das Insekt doch und es flieht. Ich bleibe mit ein paar Stichen zurück. Einer davon entwickelt sich am Abend zu einer deftigen Schwellung am Knie ☹

Am Steg bei den Auwiesen lasse ich wieder die Luft aus dem SUP heraus, zerlege das Paddel und schaue dabei interessiert zu, wie gerade ein paar Meter weiter Trockenübungen von der Kursgruppe SUP mit Hund absolviert werden. Das SUP-Board ist nun wieder zusammen gefaltet und riecht nach Mur. Ich vermutlich auch und würde mich wegen der Hitze gerne waschen, aber bis auf das Handwaschbecken vor dem Klo ist auf den Auwiesen nichts zu finden. Tipp für die Holding Graz: Wie wäre es hier Duschen mit Münzeinwurf über die Sommermonate aufzustellen? Habe ich am Badestrand in Kroatien gesehen. Demnächst steht der nächste Ausflug an, vielleicht geht es gleich zum Hafen Graz (Marina Grünanger)?

Hast du schon Erfahrungen mit SUP auf der Mur gemacht? Schreibe mir bitte deine Erfahrungen!