DECATHLON eröffnet 2022 in Seiersberg-Pirka erste Filiale in der Steiermark

Der französische Sportartikelhersteller und Sporthändler DECATHLON eröffnet im ersten Halbjahr 2022 in der Gemeinde Seiersberg-Pirka bei Graz die erste Filiale in der Steiermark. In Österreich ist es der vierte Standort. Sportler:innen aus der Region sollen auf einer Fläche von 3.000m2 hochwertige Sportartikel für über 70 Sportarten zur Verfügung stehen.

Von A wie Alpinski über S wie SUP bis Z wie Zelten finden Steirer:innen in der laut Angaben des Unternehmens modernsten DECATHLON-Filiale Österreichs zukünftig alles was das Sportlerherz begehrt.

Decathlon wurde 1976 gegründet und zählt heute mit über 11,5 Milliarden Euro Umsatz sowie etwa 80.000 Mitarbeitern zu den größten internationalen Sportartikelherstellern und -vertreibern weltweit. In rund 1.700 Filialen in mittlerweile 60 Ländern wird Ausrüstung und Bekleidung für circa 70 verschiedene Sportarten unter einem Dach geboten. Der Sportartikel-Händler legt laut eigenen Angaben den Fokus auf ein vielfältiges Angebot von hochqualitativen Produkten zum vernünftigen Preis und setzt dazu vorrangig auf die Produktion von Eigenmarken. Im August 2018 eröffnet Decathlon seinen ersten Standort in Österreich. Weitere Filialen in Vösendorf, Niederösterreich und Wien Stadlau folgten. Eine dritte Filiale eröffnete am 19. März in Klagenfurt.

DECATHLON 2022 im Gewerbepark Seiersberg-Pirka

Wir blicken trotz Pandemie auf zwei erfolgreiche Jahre des Wachstums zurück und freuen uns darauf, unsere Expansionspläne in Österreich weiter voranzutreiben. Unser Ziel ist es, zusätzlich zu unserem Online-Shop in jedem größeren Bundesland einen Konzept-Store zu errichten. Der Gewerbepark Seiersberg-Pirka bietet Decathlon vor allem für Graz das beste Einzugsgebiet mit vielen sportlichen Einwohner:innen.

so Gábor Pósfai, Country Leader DECATHLON Österreich zur Standortwahl.

Neben einem weitläufigen Einzugsgebiet, welches Graz, Leoben, Kapfenberg und Teile des Slowenien umfasst, würde die Lage des Gewerbeparks durch gute Erreichbarkeit für Besucher:innen bestechen. Durch die ausgezeichnete Infrastruktur und erstklassige Verkehrsanbindung sei der Gewerbepark Seiersberg-Pirka im Herzen der Steiermark aus jeder Richtung schnell und einfach erreichbar. Die einzigartige Standortwahl direkt an dem zentralen Verkehrsknotenpunkt A2/A9 würde durch laufend ausgebaute öffentliche Verkehrsmittel und einem nachhaltigen Fahrradnetz sinnvoll ergänzt. Dieses multimodale Mobilitätsangebot ermögliche Besucher:innen der neuen DECATHLON-Filiale eine flexible und bestmögliche Anreise.

Mit ihrer ersten Filiale in der Steiermark schafft DECATHLON rund 45 neue und nachhaltige Arbeitsplätze in der Region. Die bewusste Entscheidung für einen weiteren Standort stärkt nicht nur den stationären Handel in der Region, sondern sichert zusätzliche lokale Wertschöpfung ab. Dieses starke Bekenntnis zum Standort bekräftigen DECATHLON und ihr Umsetzungspartner HMI IMMOBILIEN GmbH durch die ausschließliche Beauftragung lokaler Unternehmen im Zuge der Errichtung der neuen Filiale.

Symbolfoto: DECATHLON Deutschland SE & Co. KG