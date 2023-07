Ein 39-jähriger Schwimmer erlitt Samstagnachmittag im Stubenbergsee einen medizinischen Notfall. Eine 36-Jährige auf einem SUP reagierte sofort und brachte den Mann ans Ufer.

Stubenbergsee: Schwimmer mit SUP vor dem Ertrinken gerettet

Gegen 13:50 Uhr erlitt am gestrigen Samstag ein 39-Jähriger aus dem Bezirk Krems-Land (NÖ) beim Schwimmen im Stubenbergsee offenbar einen Schwächeanfall und drohte zu ertrinken.

Eine 36-Jährige aus dem Bezirk Weiz war zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise mit ihrem Stand-Up-Paddle-Board in der Nähe und bemerkte die Notlage. Sie paddelte sofort auf den 39-Jährigen zu und konnte diesen, als er unterging, noch am Arm erfassen und auf ihr Paddle-Board ziehen.

Sie brachte ihn daraufhin ans Ostufer und verständigte die Seeverwaltung, welche die Rettungskette in Gang setzte. Der 39-Jährige war zu jedem Zeitpunkt ansprechbar und bei Bewusstsein. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung durch das Rote Kreuz und die Wasserrettung vom Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.