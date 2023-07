Grazer Riverdays 2023 bei der Seifenfabrik / Stadtstrand (+Video)

An einem wolkenverhangen Samstag fand am 1. Juli der Auftakt zu den Grazer Riverdays statt. In diesem Jahr übersiedelte die Lions Charity Drachenbootregatta von der Augartenbucht zum Mursteg bei der Seifenfabrik kurz vor dem Grazer Stadtstrand.

Der Start erfolgte mit der Charity Drachenbootregatta vom Lions Club Graz Schlossberg um 10 Uhr auf der Mur. Unternehmen und Universitäten paddeln dabei für den guten Zweck um die Wette. Das Event besteht aus dem Business-Cup und dem Uni-Cup. Eine Mannschaft besteht aus 16 bis 20 Personen. Auf einer Distanz von rund 300 Metern paddeln je zwei Mannschaften in Drachenbooten auf der Mur um die Wette. Der Reinerlös der Regatta wird jedes Jahr einem anderen karitativen Zweck zur Verfügung gestellt.