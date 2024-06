Mann in letzter Sekunde beim Murkraftwerk aus hochwasserführender Mur gerettet

Am 9. Juni wurde die Grazer Berufsfeuerwehr zu einem Einsatz in der Mur gerufen. Kurz nach 9 Uhr 30 alarmierten Passanten, welche einen Mann auf Höhe des Kunsthauses in der Mur treibend wahrgenommen hatten, über den Notruf die Einsatzkräfte.

Einige Zeugen folgten dem Mann und gaben der Polizei immer wieder den genauen Standort des 32-Jährigen durch, wodurch es den Einsatzkräften schnell gelang sich für die Rettung zu platzieren.

Mehrere Rettungsversuche gestartet

Dabei wurden unter anderem Rettungsringe sowie ein beim Puchsteg heruntergelassenes Seil zur Hilfe genommen. Ebenso sprang ein, durch andere Polizisten gesicherter, Polizist mit einem Rettungsring in die Mur und versuchte so den Mann aus der Mur zu holen. Diese Rettungsaktionen waren jedoch erfolglos.

Schlussendlich konnte der Mann beim Murkraftwerk durch eine Trage („Backboard“) der Feuerwehr in letzter Sekunde aus der hochwasserführenden Mur gerettet werden. Nach der Erstversorgung wurde er in das Landeskrankenhaus Graz gebracht.



Fotos: BFG