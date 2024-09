Bärenschützklamm öffnet wieder am 22. September

Eine Wanderung in der Bärenschützklamm zwischen ungezähmten Wasserfällen und schroffen Felsen hindurch ist für jeden Wanderer eine eindrucksvolle Erfahrung. Der Ausgangsort für eine Wanderung durch die Klamm zum Hochlantschgipfel ist von Graz aus in rund 40 Minuten bequem mit der Bahn erreichbar. Von Mixnitz gelangt man in etwa 1 1/2-stündiger Fußwanderung zum Klammeingang.

Seit 1948 wird die Steiganlage in der Bärenschützklamm von der Sektion Mixnitz des Österreichischen Alpenvereines betreut. Am 8. Juli 2020 kam es gegen 12 Uhr zu einem Felssturz. Ein Felsteil brach ab und stürzte auf den dortigen Wandersteig bzw. die dortigen Holztreppen. 3 Personen starben, 8 WanderInnen wurden zum Teil schwer verletzt.

Öffnungszeiten

Nach der Wiedereröffnung am 22. September 2024 grundsätzlich 1. Mai – 31. Oktober von 8 bis 16 Uhr

Eintritt (Klammerhaltungsgebühren 2024)

Kinder € 6,00

Erwachsene ÖAV Mitglieder € 7,00

Erwachsene € 9,00

Parken

Parkplatz Mixnitz – Die Gehzeit vom Parkplatz Mixnitz bis zur Jausenstation Grassauer beträgt ca. 30 Minuten. Weitere Gehzeit von der Jausenstation Grassauer bis zum offiziellen Klammeingang ca. 1 Stunde.

Premium Parkplatz Bärenschützklamm (40 Parkplätze)

Die Parkgebühr muss bei Beginn des Parkens durch den Kauf eines Parkscheines aus den seitens der Gemeinde Pernegg an der Mur aufgestellten Parkscheinautomaten im Bereich des Parkplatzes „Parkplatz Bärenschützklamm“, „Parkplatz Naturwelten“ sowie der Parkplätze „Bärenschütz PREMIUM“ entrichten werden.

Gebühren für Parkplatz Bärenschützklamm und Parkplatz Naturwelten für alle KFZ-Fahrzeuge:

5 bis 17 Uhr: 6 €

15 bis 17 Uhr: 3 €

16 bis 17 Uhr: 2 €

Gebühren für Parkplatz Bärenschützklamm PREMIUM für alle KFZ-Fahrzeuge:

5 bis 17 Uhr: 9 €

15 bis 17 Uhr: 5 €

16 bis 17 Uhr: 3 €

Ab 17 Uhr sind die Parkplätze gebührenfrei. Ein Jahresticket für alle Parkplätze kostet 120 €. Der Parkschein ist bei mehrspurigen Fahrzeugen hinter der Windschutzscheibe und bei einspurigen Fahrzeugen an einer geeigneten Stelle gut erkennbar und gut wahrnehmbar anzubringen.

Ausgenommen von der Parkgebühr sind laut Parkgebührenordnung Personen, die gemäß § 29b der StVO 1960, BGBl. Nr. 159 idgF. (Inhabern und Inhaberinnen eines Behindertenpasses nach dem Bundesbehindertengesetz), zum zeitlich unbeschränkten Parken berechtigt sind und Fahrzeuge zum Zweck des Aus- und Einstiegs von Personen oder für die Dauer der Durchführung einer Ladetätigkeit.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Bahnhof Mixnitz-Bärenschützklamm

SAM-Sammeltaxi Oststeiermark, Haltepunkt BM3516 (Parkplatz Bärenschützklamm)

oder Haltepunkt BM3514 (Bahnhof Mixnitz)

Linienbus Nr. 167

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Voraussetzung für das Wandern in der Bärenschützklamm ist Ausrüstung für alpines Gelände, gute Kondition und keine Höhenangst. Für Kinder wird ein Alter ab Jahre, je nach Kondition, empfohlen.

Die Begehung der Bärenschützklamm mit Hunden ist nicht möglich.