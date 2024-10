9 Schätze Plätze: Gadaunerer Schlucht zum schönsten Platz gekürt

Zum ersten Mal kommt der Gewinner des ORF-Wettbewerbs „9 Plätze – 9 Schätze“ aus Salzburg. Die Gadaunerer Schlucht im Gasteinertal setzte sich am Nationalfeiertag gegen die anderen Bundesländer durch und wurde von den ORF-Zuseherinnen und -Zusehern zum schönsten Platz des Landes 2024 gekürt. In der elften Ausgabe der Sendung stimmte das Publikum für das eindrucksvolle Naturdenkmal bei Bad Hofgastein, das sich durch seine wilde, naturbelassene Landschaft und die ruhige, unberührte Atmosphäre auszeichnet.

Die Wahl erfolgte aus einer Vorauswahl von 27 Kandidaten, wobei die Gadaunerer Schlucht bereits zuvor als Landessiegerin für Salzburg hervorging. Die neun Finalisten wurden am 26. Oktober von bekannten ORF-Moderatoren wie Armin Assinger und Barbara Karlich präsentiert. Neben der Gadaunerer Schlucht schafften es Maria Taferl in Niederösterreich und die Giglachseen in der Steiermark auf das Siegertreppchen.

Einzigartige Natur und ein Geheimtipp für Wanderer

Die Gadaunerer Schlucht ist seit 1978 ein geschütztes Naturdenkmal und bietet Besuchern ein beeindruckendes Naturerlebnis: Zwischen steilen Felswänden, entlang der Gasteiner Ache, verläuft ein naturbelassener Wanderweg, der die Besucher direkt in die alpine Wildnis führt. Neben klaren, rauschenden Wasserfällen und vielfältiger Flora und Fauna entfaltet sich hier eine urwüchsige Landschaft, die von Besuchern als wildromantisch beschrieben wird. Abseits des touristischen Trubels zieht die Gadaunerer Schlucht Naturliebhaber an, die die alpine Stille und beeindruckende Felsformationen hautnah erleben wollen.

Ein seltener Sieg für Salzburg

Der Gewinn des „schönsten Platzes“ ist für Salzburg eine Premiere, während Vorarlberg in der Geschichte der Sendung bereits viermal erfolgreich war, die Steiermark dreimal und Tirol, Oberösterreich und Kärnten jeweils einmal den Titel erringen konnten.

Foto: ORF/Manuel Marktl