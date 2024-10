Bärenschützklamm zieht Kandidatur bei 9 Plätze – 9 Schätze zurück

Am 26. Oktober 2024 findet die TV-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ statt, in der der schönste Platz Österreichs gekürt wird. Ursprünglich sollte die Bärenschützklamm die Steiermark in der Show vertreten. Der ORF Steiermark und der Alpenverein haben jedoch am 15. Oktober entschieden, die Kandidatur aus Pietätsgründen zurückzuziehen.

Die Bärenschützklamm setzte sich zuvor im Voting gegen das Schloss Eggenberg und die Giglachseen durch und wurde zum offiziellen Vertreter der Steiermark gewählt. Aufgrund eines tragischen Unglücks im Jahr 2020, bei dem drei Menschen nach Felsstürzen in der Bärenschützklamm ums Leben kamen, wurde die Teilnahme jedoch überdacht.

ORF Steiermark-Landesdirektor Gerhard Koch erklärte, dass das Landesstudio eine emotionale Nachricht von den Hinterbliebenen eines Opfers erhalten habe. „Aus Respekt vor den Hinterbliebenen haben sich der Alpenverein und das Landesstudio Steiermark entschlossen, die Kandidatur zurückzuziehen“, so Koch.

Die Bärenschützklamm war nach dem Unfall bis 2024 nicht zugänglich, da umfassende Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden mussten. Nun übernehmen die zweitplatzierten Giglachseen die Vertretung der Steiermark in der Show. Diese zwei idyllischen Bergseen, eingebettet in den Schladminger Tauern, bieten ein beeindruckendes Naturerlebnis.

Die Entscheidung zum schönsten Platz Österreichs fällt am 26. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 2. Moderiert wird die Sendung von Armin Assinger und Barbara Karlich, unterstützt von den ORF-Landesstudios und prominenten Gästen.