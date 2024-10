Steiermark Vertreter bei 9 Plätze – 9 Schätze: Stadt, Land, See

Stadt, Land, See scheint dieses Jahr die Devise der steirischen Plätze für die ORF-Show am Nationalfeiertag nach der Suche des schönsten Platzes in Österreich zu sein.

Die ORF-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ hat am Nationalfeiertag, den 26. Oktober 2024, bereits Tradition. Mittlerweile findet die Suche nach dem schönsten Platz Österreichs zum elften Mal statt. In diesem Jahr gibt es tatsächlich etwas Neues. Neben landschaftlichen Nominierungen, steht dieses mal mit dem Schloss Eggenberg auch ein Ort in Graz zur Abstimmung für die finale Teilnahme am Nationalfeiertag fest.

Bisher wurden bekannte und gut besuchte Sehenswürdigkeiten in der Steiermark immer ausgelassen. Was der Grund dafür ist, können wir nur mutmaßen. Vielleicht, weil bereits gut besuchte Orte keinen zusätzlichen Schub durch Werbung, notwendig hätten? Dabei wären gerade solche Orte wie der Schloßberg, die zusätzliche Besucherströme mehr verkraften als der Grüne See in der Obersteiermark (Gewinner bei der ersten Show 2014).

Das Schloss Eggenberg in Graz ist das größte barocke Schloss der Steiermark und gehört seit 2010 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Der umgebende Schloss Eggenpark Park liegt im Ranking der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in der Steiermark auf Platz 3.

Auch die Nominierung für die Bärenschützklamm mag kein Zufall sein. Die spektakuläre Kalksteinschlucht mit Wasserfällen und Wanderpfaden wurde erst am 22. September wieder eröffnet. 2020 war hier ein schwerer Unfall passiert. Seitdem wurde die Bärenschützklamm aufwendig und teuer abgesichert.

Die dritte Nominierung sind die Giglachseen in den Schladminger Tauern – Zwei malerische Bergseen, eingebettet in die unberührte Natur. Ein neu angelegter Wandersteig führt vom Hüttendorf auf der Ursprungalm an der Quelle des Ursprungalmbaches vorbei zum alten Giglachweg hin zu den Giglachseen.

Vom 3. Oktober bis 7. Oktober (24 Uhr) kann das TV-Publikum anrufen oder per SMS (50 Cent) mitentscheiden, mit welchem Ort das jeweilige Bundesland in der Show vertreten sein soll. Am 9. Oktober stehen dann die neun bundesweiten Finalisten bei „9 Plätze – 9 Schätze“ fest.

Bärenschützklamm: 0 90105 909 16 (0,50 €)

Schloss Eggenberg in Graz: 0 90105 909 17 (0,50 €)

Giglachseen: 0 90105 909 18 (0,50 €)

Fotos Steirerwerk