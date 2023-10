Dok 1 „Die Kommunisten kommen“ zu Besuch in Graz

Das Doku-Format Dok 1 von ORF 1 nimmt sich gesellschaftspolitisch relevanter Themen an und vermittelt diese mit Tiefgang und Augenzwinkern. Für die Dok 1 Sendung „Die Kommunisten kommen“ am 18. Oktober um 20.15 Uhr, besuchte der ORF-Moderator Hanno Settele samt Kamerateam die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr im Rathaus um ein Interview aufzuzeichnen. Neben Graz wurde auch in Salzburg bei Kay-Michael Dankl gedreht.

Bevor es zum Gespräch mit der Bürgermeisterin ging, waren Settele und sein Team in der „Küche Graz“ bei Franz Gerngroß zu Besuch. Auch sah und hörte man sich in den Straßen und auf den Plätzen der Stadt um.

Foto © Stadt Graz/Fischer