ORF „Thema“: Brand in Grazer Lokal – wie sich Menschen retten konnten

Christoph Feurstein präsentiert in „Thema“ am Montag, dem 8. Jänner 2024, um 21.10 Uhr in ORF 2 unter anderem einen Beitrag über den Brand am 1. Jänner im Grazer Lokal Stern und wie sich Menschen retten konnten.

Für eine 21-jährige Niederösterreicherin kommt jede Hilfe zu spät, sie stirbt bei dem Brand. Von den 21 Verletzten müssen drei auf der Intensivstation behandelt werden. Savanka Schwarz berichtet für „Thema“ über den Stand der Ermittlungen und lässt sich von der Feuerwehr erklären, wie man sich im Ernstfall verhalten soll.

Du hörst Leute schreien, siehst die Flammen und denkst dir nur: Um Gottes Willen, wie viele sind da noch drin?

sagt Silvia Weinhandl. Die Steirerin ist in der Silvesternacht mit ihrem Mann und Freunden in der Stern Bar in Graz, als sie plötzlich Feuer im nur wenige Meter entfernten Eingangsbereich sieht. Die Gruppe kann noch über die Vordertür aus dem Lokal flüchten, nur Augenblicke später ist der Weg durch Flammen versperrt.

Ich habe intuitiv von außen die Fenster mit Sesseln eingeschlagen, um Menschen retten zu können.

berichtet ihr Mann Thomas Weinhandl.

Foto: BF Graz