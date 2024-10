Flaggenparade im Grazer Landhaus – Fotos und Videos

Gestern fanden sich Vertreterinnen und Vertreter steirischer Einsatzorganisationen und der offiziellen Steiermark im Grazer Landhaushof zur traditionellen Flaggenparade ein.

Den Höhepunkt der Flaggenparade stellte das Hissen der Bundesflagge unter Einhaltung des militärischen Zeremoniells dar, während die Bundeshymne sowie die Landeshymne erklangen. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Militärmusik Steiermark in Zusammenarbeit mit der Polizeimusik und der Feuerwehrmusik Eisbach-Rein.

Zahlreiche Ehrengäste nahmen an der Flaggenparade teil, unter anderem Bundesratspräsident Franz Ebner, die Bürgermeisterin der Landeshauptstadt Graz Elke Kahr, der Dritte Landtagspräsident Gerald Deutschmann, Klubobmann Mario Kunasek, Militärkommandant Heinz Zöllner, Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried und Rotkreuz-Präsident Siegfried Schrittwieser.

Hinweis der Redaktion: Wir bearbeiten aktuell die Videos von gestern. Besuche am besten diesen Artikel am Nachmittag noch einmal.

Gastgeberin Landtagspräsidentin Manuela Khom begrüßte die Abordnungen zahlreicher steirischer Einsatzorganisationen und konnte auch viele Besucherinnen und Besucher im Landhaushof willkommen heißen:

In Vertretung von Landeshauptmann Christopher Drexler hielt Landesrat Werner Amon die Festansprache:

Die traditionelle Flaggenparade dient als Anlass, um in Erinnerung zu rufen, warum wir unseren Nationalfeiertag begehen – weil an diesem 26. Oktober 1955 der Nationalrat das Gesetz über die Neutralität Österreichs beschlossen hat. Und die Flaggenparade gibt uns die wichtige Gelegenheit, unsere Einsatz-, Blaulicht- und Rettungsorganisationen zu würdigen. Das Ehrenamt ist die Seele unserer Gesellschaft, unersetzbar und unbezahlbar. Auf die Katastrophen, von denen die Steiermark in den vergangenen Monaten und Jahren leider in besonderem Ausmaß betroffen war, folgen kräftige Wellen der Hilfsbereitschaft. Diese zeigen, wie wir Steirerinnen und Steirer sind, und darauf können wir stolz sein! Ich möchte all jenen großen Dank aussprechen, die sich für Menschen in Not einsetzen.