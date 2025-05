Auto in Gösting abgestürzt – Fahrzeuglenker eingeklemmt

Die Grazer Berufsfeuerwehr wurde heute am Vormittag zu einem Verkehrsunfall am Schloßplatz im Bezirk Gösting gerufen. Ein PKW war vom Ruinenweg auf den Schloßplatz gestürzt und dabei wurde der Fahrzeuglenker in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Mittels hydraulischem Rettungsgerät wurde der Verunfallte aus dem Fahrzeug befreit und zur weiteren Versorgung dem Rettungsdienst übergeben. In weiterer Folge musste das Fahrzeug mittels Kran geborgen werden.

Im Zuge des Einsatzes ist es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich Schloßplatz gekommen. Die Berufsfeuerwehr Graz war mit 17 Mann und 4 Fahrzeugen im Einsatz. Polizei, ÖRK, Grünes Kreuz und die Holding Graz waren ebenfalls im Einsatz.

Titelfoto: BFG