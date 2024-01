Vor dem Beginn des neuen Jahres 2024 waren schon einige Stunden vor Mitternacht Böller und Feuerwerke im Grazer Stadtgebiet zu hören. Den mehrminütigen Höhepunkt erreichte das Feuerwerk Stakkato über Graz schlussendlich zum Jahreswechsel.

Wir filmten die Szenerie vom Grazer Westen aus – mit Blick Richtung Schloßberg und Uhrturm bis zu den südlichen Bezirken. Viele haben den Eindruck, dass dieses Jahr noch mehr Feuerwerke in den Himmel geschossen wurden, als in den vorangegangen Jahren. Wie ist deine Meinung?

Zumindest in der restlichen Nacht ist es nach Abflauen der Feuerwerke über dem Grazer Stadtgebiet etwas ruhiger als in den letzten Jahren zugegangen. Der angesagte Regen setzte Punkt 1 Uhr am 1.1.2024 über Graz ein.