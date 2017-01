Silvester Partys in Graz

Am Grazer Hauptplatz findet dieses Jahr kein Silvesterprogramm statt. Dennoch gibt es genug Alternativen um den Jahreswechsel in Graz ordentlich zu feiern:

Am Mariahilferplatz findet am am 30.12 ein Bauern Silvester und am 31.12 von 21 bis 2 Uhr die Mariahilfer Silvesterparty bei freiem Eintritt statt. Mit bei der Party: Egon7. Im letzten Jahr waren dort rund 20.000 Partygäste beim Feiern dabei!

Mausefalle : Eintritt frei bis 22 Uhr, eine Flasche Martini Asti 0,75l wird um 20 Euro sowie eine 0,75 Liter Prosecco Flasche um 17 Euro die ganze Nacht angeboten.

Klassisches Silvesterkonzert im Grazer Congress : Ab 17 Uhr kann mit Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven gefeiert werden. Für Schüler und Studenten gibt es ermäßigte Konzertkarten.

ppc : Ab 23 Uhr „I love Silvester" – Die musikalische Party-Zeitreise durch die 80er & 90er Jahre vs. Bad Taste. Bis 24 Uhr bietet das ppc: Komm zu zweit – bezahl nur einen Eintritt!

Fledermaus : Gratis Eintritt bis 23 Uhr. Prosecco / Sekt / Champagner zum Sonderpreis. Um Mitternacht wird in allen Bereichen Walzer getanzt.

Postgarage : Silvester auf drei Floors mit House, Techhouse, Drum&Bass, Funk, Soul, Old School, Hip Hop. Einlass ab 23 Uhr 30, Eintritt: 12 €

Dom im Berg: Silvester im Berg. Spektakuläre Licht-Show, internationale Acts und elektronische Beats. Tickets gibt es hier!

Weitere Silvester Party Locations sind in unsere Rubrik Silvester Events zu finden. Aber Achtung: Dieses Jahr gibt es in Graz kein öffentliches Silvesterfeuerwerk ! Einzig ein kleines Feuerwerk wird um Mitternacht von privaten Orginsatoren am Mariahilferplatz/Edegger Steg abgefeuert.

Wer die Nacht zum neuen Jahr zu Hause feiern will und Freunde zu einer Party einlädt, hat bei den meisten Geschäften bis 14 Uhr die Möglichkeit, Getränke, Snacks und Co für eine Silvesterparty einzukaufen.



Mit Bus & Straßenbahn zu Silvester in der Stadt

In der Nacht vom 31.Dezember auf den 1. Jänner fahren diezwischen 23 Uhr 30 und 4 Uhr 30 im 30-Minuten-Takt. Es fahren aber keine Nachtbusse! Die Schloßbergbahn ist in der Silvesternacht von 10 bis 2 Uhr in Betrieb, der Schloßberglift fährt durchgehend.

Inside@Graz wünscht ein Gutes Neues Jahr!