Bergrettung Graz im Einsatz: Zwei Wanderunfälle am Schöckl

Gegen 13.30 Uhr stürzte am 20. Jänner ein 73-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz beim Bergabgehen aus eigenem Verschulden über einen Baumstamm. Er schlug mit dem Kopf auf einer Baumwurzel auf und erlitt dabei eine Verletzung am Kopf. Seine Begleiterin setzte die Rettungskette in Gang.

Die Bergung des Wanderers erfolgte durch Kräfte der Bergrettung Graz, des Österreichischen Roten Kreuz, Ortsstelle Kumberg, und Beamte der Polizeiinspektion Kumberg. Der 73-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert.

Gegen 16 Uhr kam ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung in alkoholisiertem Zustand auf einem eisigen und schneebedeckten Wanderweg zu Sturz. Dabei schlug er mit dem Kopf auf einen Stein auf und zog sich eine Verletzung am Kopf zu. Die Bergung des 54-Jährigen erfolgte durch Kräfte der Bergrettung Graz. Der Wanderer wurde mit leichten Verletzungen von Sanitätern des Österreichischen Roten Kreuz, Ortstelle Passail, in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert.

Titelfoto: Winterlich zeigte sich der Schöckl am 20. Jänner – Foto: Ingrid S.