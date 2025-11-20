Die Grazer Kriminalpolizei hat eine Serie von Überfällen im Stadtpark aufgeklärt. Acht Jugendliche sollen Ende Mai 2025 mehrere junge Männer bedroht, geschlagen und ausgeraubt haben.

In der Nacht vom 28. auf den 29. Mai kam es im Bereich des Jerusalemplatzes zu drei Übergriffen. Die Täter verlangten von sieben Burschen zwischen 16 und 18 Jahren Bargeld und setzten ihre Forderungen mit Drohungen sowie Schlägen und Tritten durch. Einige der Opfer erlitten leichte Verletzungen. Die Gruppe erbeutete insgesamt einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag.

Nach intensiven Ermittlungen identifizierten die Kriminalisten acht Verdächtige im Alter von 14 bis 18 Jahren. Drei stammen aus Österreich, fünf aus dem Irak, Afghanistan, Syrien und dem Kosovo.

Bei den Vernehmungen zeigten sich die Jugendlichen teilweise geständig. Ein 16-jähriger Österreicher wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die übrigen Tatverdächtigen brachte man in die Justizanstalt Graz-Jakomini.